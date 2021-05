Les stéréotypes sont monnaie courante parmi les rôles cinématographiques d’Asie et des îles du Pacifique, selon une étude

En 2019 plus précisément, plus d’un quart des personnages asiatiques ou insulaires du Pacifique étaient décédés à la fin du film, et plus de 41% avaient «subi du dénigrement». Les deux tiers des personnages asiatiques ou insulaires du Pacifique reflétaient des stéréotypes, et près de 20% parlaient une langue autre que l’anglais ou l’anglais avec un accent non américain, selon l’étude, de la Initiative d’inclusion de l’USC Annenberg , avec un financement d’Amazon Studios et de la Fondation UTA.

Sur les 1300 films les plus rentables sortis de 2007 à 2019, seuls 44 mettaient en vedette un personnage asiatique ou insulaire du Pacifique dans un rôle principal – et un tiers des rôles revenait à un seul acteur, Dwayne Johnson, selon une étude.

La recherche a également ventilé les statistiques en fonction du sexe: six femmes asiatiques ou insulaires du Pacifique ont été choisies dans des rôles de premier plan, contre 336 acteurs masculins blancs au cours de la même période – un ratio de 84 acteurs masculins blancs pour chaque femme asiatique ou insulaire du Pacifique. acteur.

Seuls 13% des rôles asiatiques ou insulaires du Pacifique dans les films de 2019 étaient considérés comme «entièrement humains», ce que les auteurs de l’étude ont défini comme ayant un spectre complet de relations et ne remplissant pas un rôle d’étranger, d’acolyte ou de méchant. (Le personnage Dr. Bravestone de Johnson dans « Jumanji: The Next Level » ou le personnage de Constance Wu, Destiny, dans « Hustlers » ont été considérés comme de bons exemples.)

L’étude, dirigée par Nancy Wang Yuen, professeur à l’Université Biola, et Stacy L. Smith de l’Université de Californie du Sud Annenberg, a également révélé que les 600 films les plus rentables sortis de 2014 à 2019 ne comprenaient que 15 personnages asiatiques et insulaires du Pacifique. qui se sont identifiés comme LGBTQ Et seuls 26 acteurs asiatiques et insulaires du Pacifique ont été présentés avec un handicap physique, cognitif ou de communication dans les 500 films les plus rentables sortis de 2015 à 2019.

Les chercheurs ont également examiné la représentation parmi les cinéastes et ont constaté que sur les 1447 réalisateurs crédités de l’échantillon, seuls 3,5% étaient asiatiques ou insulaires du Pacifique – et seulement trois étaient des femmes. (Jennifer Yuh Nelson a été créditée deux fois sur la franchise «Kung Fu Panda» et Loveleen Tandan a été créditée sur «Slumdog Millionaire».) Aucune femme asiatique ou insulaire du Pacifique n’a été la seule réalisatrice de l’un des 1300 films de l’étude. (La période de recherche s’est terminée avant la sortie de «Nomadland», dont la réalisatrice, Chloé Zhao, est devenue cette année la première femme de couleur, la première femme chinoise et la deuxième femme à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur.) Parmi les producteurs, 2,5% étaient Asiatiques ou insulaires du Pacifique, tout comme 3,3% des directeurs de casting.

Les résultats de l’étude s’inscrivent dans un contexte d’hostilité et de violence accrues envers les Asiatiques aux États-Unis. L’organisme à but non lucratif Stop AAPI Hate dit en mars que près de 3 800 incidents haineux anti-asiatiques ont été signalés en un an environ pendant la pandémie, principalement contre des femmes.