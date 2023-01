Les stéréotypes publicitaires viraux “femmes mariées” irritent Internet.

À une époque où les femmes sont au coude à coude avec les hommes, une publicité conservatrice iranienne a fini par recueillir d’énormes critiques de la part des Twitteratis du monde entier. Le mariage étant le thème central, le court clip divisé en deux images tente de saisir la différence entre la vie d’un homme célibataire et celle d’un homme marié. Dans le premier segment, on montre que l’homme célibataire se réveille au son d’une alarme, tandis que l’homme marié se réveille à l’appel de sa femme. Le célibataire boit des sodas malsains et mange de la malbouffe, tandis que le marié savoure un délicieux repas fait maison dans la chaleur de sa famille.

L’annonce montre comment les hommes célibataires mènent une vie malsaine en sautant des repas et en oubliant même de payer leurs factures d’électricité à temps. Pendant ce temps, la publicité affirme que les hommes mariés ont tendance à mener une vie saine grâce au soutien de leur femme. Il présente les femmes de manière stéréotypée en leur montrant qu’elles sont dans la cuisine, qu’elles préparent les repas et qu’elles sont seules responsables de s’occuper des enfants. L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo a révélé qu’il s’agissait “d’une publicité pour la vie conjugale produite par un centre culturel conservateur en Iran”.

La vidéo n’a pas été bien accueillie par Internet partout dans le monde. Ils ont inondé la section des commentaires de critiques acerbes. Alors que l’un d’eux s’interrogeait sur l’intrigue de l’annonce, “Il a besoin d’une femme pour ne pas boire de soda au petit-déjeuner?”

il a besoin d’une femme pour ne pas boire de soda au petit déjeuner ?— fae | ﺫَﻛِﻴَّﺔ ⋆ *. ⋆ (@cooki3faun) 26 janvier 2023

Un autre a affirmé : « Il y a tellement de torts dans cette publicité, un homme célibataire peut profiter d’une nourriture saine faite maison, bien s’habiller tout seul. Vous n’avez pas une femme ou une famille dans ce but.

Il y a tellement de torts dans cette annonce, un homme célibataire peut profiter d’une nourriture saine faite maison, bien s’habiller tout seul. Vous n’avez pas une femme ou une famille à cette fin.— M (@AlrightMaan) 26 janvier 2023

Un autre a dénoncé le caractère stéréotypé donné à l’épouse : « Et le rôle des femmes est simplement d’accoucher, de faire à manger et de réconforter l’homme. Oh, j’oubliais et le travail des enfants dans de tels endroits, bien sûr, est acceptable pour être utilisé dans la publicité.

Pendant ce temps, un utilisateur a demandé : « Ok, alors quel est l’avantage pour la femme ? Pouvons-nous obtenir une annonce pour cela?

Un autre a rejoint, “Ils traitent littéralement les femmes comme un produit, ce n’est pas surprenant.”

ils traitent littéralement les femmes comme un produit, ce n’est pas surprenant— ✭ ♱ liv ♱ ✭🐀 (@4iIijj444) 27 janvier 2023

La publicité est devenue virale sur le site de micro-blogging en recueillant plus de 9,5 millions de vues.

