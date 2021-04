Si vous êtes une femme, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit «non» à un ami, votre partenaire, un collègue ou votre enfant?

Lorsque l’école vous a demandé si vous pouviez faire du bénévolat au comité, vous avez dit «oui» même si l’idée d’une autre chose dans votre assiette vous a donné envie de crier. Lorsque le patron vous a demandé si vous pouviez repousser un délai, vous avez répondu «oui» même si vous saviez que la demande était déraisonnable. Lorsque la masseuse vous a demandé si vous aimiez la pression, vous avez dit «oui» même si vous aviez l’impression que votre corps se brisait.

Pour de nombreuses femmes, «non» est un mot étranger sur la langue.

«Les femmes ont été socialisées pour comprendre que le plus important est qu’elles soient perçues comme sympathiques et agréables», a déclaré Caitlyn Collins, professeur de sociologie à l’Université de Washington à St Louis qui étudie les inégalités entre les sexes au travail et à la maison. « Dans les fréquentations, dans le mariage, dans les amitiés, dans leurs passe-temps, dans la façon dont ils parent leurs enfants, la façon dont ils fonctionnent dans le monde du travail rémunéré – cette idée que ce que signifie être une bonne femme est de subsumer ses propres besoins pour le bien des autres autour de vous est une caractéristique de la féminité aux États-Unis. Et cela, bien sûr, a des conséquences désastreuses pour les femmes. «

Des études montrent:

«En fin de compte, nous ne disons pas« non », parce que nous avons peur», a déclaré Natalie Lue, auteur du prochain livre «La joie de dire non». « Nous avons peur du conflit. Nous avons peur de la confrontation. Nous avons peur d’être abandonnés, rejetés. Nous devons comprendre, en tant que femmes, on nous a appris que l’approbation de tout le monde compte plus que ce que nous pensons de nous-mêmes. »

Élevé pour dire « oui »

Les experts en genre disent que les femmes sont socialisées pour servir et accepter. Lue a déclaré que les femmes sont conditionnées à croire que leur existence est destinée à la consommation d’autres personnes.

«Nous devons donner, ne pas prendre, ou nous ne gagnons le droit de prendre, de recevoir que si nous avons donné assez, et nous nous sentons donc constamment inadéquats car on nous apprend que c’est notre travail … d’être bon et d’être apaisant, « dit Lue.

Collins a déclaré que cela est manifestement évident à la maison, où les femmes placent souvent les besoins de leurs enfants et de leur partenaire au-dessus des leurs, souvent tout en jonglant avec leur carrière.

Analyse:Pourquoi les mamans américaines luttent sérieusement

« Cela les prépare absolument à … beaucoup d’échecs », a déclaré Collins. « Il est économiquement nécessaire pour la plupart des mamans de travailler en dehors de la maison pour un salaire aujourd’hui, mais notre compréhension de ce que signifie être une bonne mère signifie consacrer tout votre temps, votre énergie, vos émotions et votre argent à la tâche d’élever vos enfants dans ce domaine. Il est, bien sûr, catégoriquement impossible d’être à la hauteur de ces idéaux. «

Lorsque les femmes disent «non», il peut y avoir des conséquences sociales. Une femme qui est considérée comme plus agressive au travail, ce qui, selon les recherches, fait paraître un homme plus compétent, apparaîtra également moins sympathique, moins comme un joueur d’équipe. Cela peut avoir un impact sur sa carrière et son salaire.

Peur de dire ‘non’

Il est important, disent les experts, de reconnaître que toutes les femmes qui craignent de dire «non», en particulier aux hommes, n’ont pas peur pour la même raison. Les survivants d’abus, par exemple, ont appris à dire «oui» pour rester en sécurité.

« Il y a ce sentiment que si nous disons non, en particulier dans certaines situations, nous allons faire du mal », a déclaré Lue.

Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center, a déclaré que toujours caractériser la réticence à dire «non» comme «plaire aux gens» peut obscurcir le fait que pour de nombreuses femmes, les conséquences du «non» sont désastreuses.

«Pour beaucoup d’entre nous, ce qui peut ressembler à un comportement« plaisant aux gens »dans notre vie quotidienne a été à un moment donné une stratégie que nous avons apprise à rester en sécurité d’une certaine manière», a-t-elle déclaré. «Même si dire« non »peut être une option sûre pour vous dans le moment présent, nous sommes nombreux à garder le souvenir de la façon dont cette étape s’est retournée contre d’autres dans le passé.»

L’intimidation physique, la dynamique du pouvoir et l’instinct de survie peuvent rendre difficile de dire non, même lorsque vous êtes menacé de blessures corporelles.

«Tout comme notre société peut accorder une licence aux personnes qui abusent de leur pouvoir et de leur position pour commettre des violences sexuelles, les victimes peuvent se sentir impuissantes à défier quelqu’un», a-t-elle déclaré.

Penser le « non » comme un droit, pas comme un privilège

Les opportunités pour les femmes se sont élargies ces dernières années, et pour certaines femmes, cela a accru la pression pour dire «oui» à toutes choses, simplement parce que maintenant on nous dit que beaucoup plus est possible: aller à l’université, trouver un emploi, trouver le conjoint, avoir les enfants, acheter la maison.

Collins a déclaré que les femmes doivent penser à dire «non» comme un droit plutôt que comme un privilège. Ils doivent croire qu’ils peuvent dire non à diverses tâches et engagements comme le font les hommes, et ils doivent s’attendre à davantage des hommes, des amis, des partenaires romantiques. collègues et employeurs dans leur vie.

Lue a également déclaré que s’il y a des coûts sociaux indiscutables pour dire «non», elle pense également qu’il y a un niveau de peur disproportionné parce que toutes les femmes n’apprennent pas à fixer des limites. Les femmes apprennent, dit-elle, à avoir des limites infinies.

«Nous pensons que« non »est un mot sale et que« oui »est propre… même si lorsque nous disons« oui », la plupart du temps, nous le disons avec crainte, nous le disons avec ressentiment, nous» vous le dites de manière malhonnête », a déclaré Lue.

Oui peut être un mensonge, dit-elle, lorsque notre santé mentale souffre.

Ce sentiment que vous ne pouvez pas nommer:Ça s’appelle l’épuisement émotionnel

Est-ce que je vais bien? Comment faire un bilan de santé mentale

Remarquez où vous dites non, où vous dites oui et comment chacun vous fait ressentir

Lue conseille aux femmes d’observer leur comportement pendant une semaine. Vos sentiments lorsque vous dites oui, a-t-elle dit, peuvent offrir des indices majeurs sur où fixer des limites.

«Les ressentiments, l’anxiété et la frustration, les trois grands, sont toujours des indices sur les endroits où vous pouvez dire non», a-t-elle déclaré.

Si quelqu’un se fâche lorsque vous dites non, Lue dit que cela indique probablement un problème avec la dynamique d’une relation donnée, plutôt qu’avec vous.

« Si vous dites oui parce que vous avez peur … c’est la mauvaise raison de dire oui. Dites oui de manière honnête et authentique, et vous vous sentirez mieux dans votre peau même si les autres se sentent mal à l’aise », dit-elle. «Lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin, vous avez une idée beaucoup plus claire de ce à quoi vous devez dire oui et non, vous savez donc où vous orienter en termes de personnes, de situations et de les choses qui vous aident le mieux à être vous. «