Les stéréotypes de genre de la mode commencent à un très jeune âge : selon une étude

Malgré quelques progrès dans l’industrie de la mode, les stéréotypes de genre sont toujours bien vivants. Alors que de nos jours, les adultes ont de plus en plus d’options pour les collections unisexes – ou neutres -, les enfants continuent d’être confrontés aux mêmes clichés. Une nouvelle étude menée en Allemagne révèle que la mode enfantine n’a cessé de promouvoir les stéréotypes de genre. Nous jetons un coup d’oeil. Quiconque se rend dans un magasin de rue ou au rayon vêtements d’un supermarché peut facilement constater que les vêtements pour enfants ne sont pas vendus dans un seul rayon. Il y a une séparation nette entre les sections garçons et filles. L’avantage, s’il y en a un, c’est qu’il est difficile de confondre ces deux sections, le quartier des filles se distinguant généralement par une explosion de rose, et celui des garçons par une vague de bleu. Cela vaut aussi bien pour le rayon vêtements que pour le rayon jouets. Malgré de nombreuses avancées ces dernières années en matière de neutralité de genre, la segmentation genrée, sur laquelle repose le marketing genré, est loin d’avoir dit son dernier mot.

Rose et bleu, les couleurs de la discorde

Une étude menée par la datajournaliste Marie-Louise Timcke et publiée dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, s’est penchée sur la question pour le savoir. Avec ses pairs, l’experte a analysé pas moins de 20 000 chemises et shorts vendus chez des détaillants tels que H&M, Zalando et About You, destinés aux enfants de moins de dix ans. Imprimés, couleurs, longueurs, coupes… tout a été passé au crible, et le verdict semble sans appel : « La mode enfantine actuelle cimente les images de genre », conclut Marie-Louise Timcke sur son compte Twitter.

En regardant les couleurs des vêtements pour enfants, force est de constater que le bleu domine chez les garçons, toutes marques confondues, alors que le rose domine chez les filles. On peut donc cocher la case “prouvé” pour ce vieux cliché que l’on espérait périmé. Les conclusions de l’enquête vont encore plus loin : « presque une chemise sur deux pour les filles est rose. Cette image est la plus extrême de la collection H&M », explique l’analyste de données.

Prédestinés à être rêveurs ou aventuriers

Alors que les filles et les garçons ont depuis longtemps — sinon toujours — des passions communes, les imprimés censés apporter une touche de fun aux vêtements pour enfants prouvent que la frontière entre les genres est plus forte qu’il n’y paraît — et que les clichés sur les préférences de chaque genre et les caractéristiques sont difficiles à casser. Pour les filles, les termes les plus utilisés sont « love », « girl », « sunshine », « smile », « dream » et « dreamer ». Du côté des garçons, on trouve des mots liés à l’aventure ou au sport, avec un accent sur le surf, comme « aloha », « wave », « explore », « fast », « coast » et « crew ». Deux ambiances totalement différentes. Non contente de distinguer clairement les genres, la mode enfantine véhicule en effet certains stéréotypes qui n’ont pas de raison d’être.

Les tirages montrent également différents modes de vie. Voici les termes les plus caractéristiques que l’on retrouve sur les chemises des filles et des garçons de moins de dix ans. Les garçons doivent 🏄surfer, les filles doivent rêver. pic.twitter.com/qknWeV3lg1 — Marie-Louise Timcke (@datentaeterin) 22 août 2022

Le dernier mais non le moindre est la longueur des vêtements. S’il semble évident que les garçons et les filles de moins de 10 ans doivent avoir accès aux mêmes coupes et formes de chemises et de shorts, ce n’est pas le cas dans la pratique. Loin de ça, en fait! « Nous avons empilé et comparé des milliers de shorts pour enfants de H&M, Zalando et About You. La différence de longueur est nette : en moyenne, un short pour fille de 30 cm de large est plus court de 6 cm qu’un pantalon pour garçon. Et ceci malgré le fait que les corps des enfants ne diffèrent guère à cet âge. Les garçons sont un peu plus grands et plus lourds, mais peuvent simplement choisir la taille supérieure. Le fait que les pantalons des filles soient plus serrés et plus courts est simplement le résultat de la mode et de la socialisation », souligne la spécialiste.

L’étude révèle également qu’il est pratiquement impossible de trouver certains vêtements avec un imprimé spécifique, comme des chemises de nuit décorées de dinosaures, des jupes à imprimé football ou des shorts cargo recouverts de licornes.

« Dans la logique de ces marchés, les filles sont avant tout des petites femmes ; pour eux, le vêtement est fait pour plaire. Et les garçons sont censés être tout sauf des « filles ». conclut Marie-Louise Timcke.

