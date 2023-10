Brooke PriorRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Diontae Johnson des Steelers déchire les arbitres : “Ils nous ont coûté le match !” Le WR des Steelers Diontae Johnson interpelle les arbitres après la défaite de Pittsburgh contre Jacksonville lors de la semaine 8.

PITTSBURGH — À la suite d’un Lors de la défaite 20-10 contre les Jaguars de Jacksonville dimanche, Diontae Johnson, visiblement frustré, a parlé de l’équipe d’officiels qui, selon lui, a coûté le match aux Steelers de Pittsburgh.

Le receveur des Steelers était particulièrement contrarié par un appel de hors-jeu sur le garde droit Isaac Seumalo – qui a été sifflé pour s’être aligné dans la zone neutre – qui a annulé un panier de 55 verges de Chris Boswell. La tentative de Boswell qui a suivi après le penalty a navigué large à droite.

Si le panier avait été retenu, cela aurait réduit l’avance des Jaguars à trois avant la mi-temps.

“Les arbitres nous ont tués pendant tout le match”, a déclaré Johnson. “Les mêmes arbitres que nous avions au camp d’entraînement. Je n’ai pas aimé les arbitres aujourd’hui. En fin de compte, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre des arbitres. Comme Coach [Mike Tomlin] disons, nous ne pouvons pas nous inquiéter pour les arbitres, peu importe. Mais tout le monde est différent.

“Je n’ai pas aimé les arbitres aujourd’hui. Ils ont dû être bien payés aujourd’hui ou quelque chose du genre, mais ils ont raté – ce panier, cela nous a fait mal avant la mi-temps. Nous en avions besoin.”

Johnson a exprimé sa frustration face à l’incohérence des appels des passeurs, y compris un non-appel lorsque le quart-arrière des Steelers Kenny Pickett a été jeté au sol par l’ailier défensif Adam Gotsis à 17 secondes de la fin de la première mi-temps.

“Ils disaient des trucs stupides”, a déclaré Johnson. “Ils devraient être condamnés à une amende pour avoir suivi de mauvais appels, avoir fait des appels pires, terribles et des choses comme ça. C’est à quel point je suis énervé. Ils nous ont coûté la partie. Je me fiche de ce que personne ne dit. Ils nous ont coûté la partie.”

Johnson a poursuivi : “[The officials] recherché [the Jaguars] pour gagner, mon frère. Ils appelaient, tout était en leur faveur. Ils recevaient chaque petit appel, mais c’est comme ça. Mais nous ne pouvons pas, comme je l’ai dit, je m’en vais. Je suis prêt pour jeudi.”

Dans un rapport de poule, l’arbitre Alan Eck a expliqué l’appel à Seumalo.

“Le garde droit était aligné en zone neutre”, a expliqué Eck. “Sa tête était au-dessus du bord arrière du ballon, donc selon la règle, c’est une faute de hors-jeu offensif. C’est une faute de ballon vivant, donc nous avons laissé le jeu se dérouler, puis nous marquons la pénalité de 5 mètres et rejouons le quatrième essai. “

Bien que Tomlin n’ait pas directement critiqué l’arbitrage, il a noté la rareté de l’appel contre Seumalo.

“Je n’ai pas eu beaucoup de dialogue”, a déclaré Tomlin lorsqu’on lui a demandé si les responsables avaient donné une explication. “Je n’avais pas vu ça depuis 17 ans passés sur le banc de touche. Hors-jeu, hors-jeu alignés sur un garde, sur une protection au panier. Peu importe ce qu’ils disaient. Je n’ai jamais vu ça.”

Le vice-président senior de l’arbitrage de la NFL, Walt Anderson, a répondu à l’affirmation de Tomlin selon laquelle il n’avait jamais vu l’appel dans le rapport de la poule.

“Que les joueurs soient appelés pour des hors-jeu, c’est le jugement qui est fait sur le terrain”, a déclaré Anderson.

Eck a ajouté : “C’était une question de jugement. C’était évident sur le terrain, alors nous l’avons décidé.”

Avant la tentative de panier, les officiels ont eu une série d’appels qui ont suscité la colère de la foule du stade Acrisure. Tout d’abord, Pickett a tâtonné alors qu’il sortait des limites, et après examen, les officiels ont donné à Pickett le kilométrage, mais ont décrété un second tour de 10 secondes parce qu’il avait tâtonné hors des limites. Lors du jeu suivant, Pickett a été durement touché par Gotsis et les Steelers se sont vu facturer un temps mort pour une blessure survenue après l’avertissement de deux minutes. La foule a hué bruyamment après chaque instance et a atteint son paroxysme avec un chant « arbitre, tu es nul » après le drapeau de hors-jeu lors de la tentative de panier.

Les Steelers (4-3) ont écopé de six pénalités pour 52 verges, tandis que les Jaguars ont écopé de six pénalités leur coûtant 72 verges. À plusieurs reprises, les Steelers ont été signalés lors de jeux cruciaux, notamment une interférence de passe défensive contre James Pierre lors du premier entraînement des Jaguars au troisième essai.

Alors que Johnson était critique, son compatriote Patrick Peterson s’est montré plus retenu dans son évaluation de l’équipe d’arbitrage.

“En tant que joueurs, tout ce que nous pouvons faire, c’est contrôler ce que nous pouvons contrôler”, a déclaré Peterson. “Les arbitres ont pour tâche et la responsabilité d’organiser le match de la manière dont il est censé être organisé. C’est ainsi qu’ils l’ont vu. Nous ne pouvons pas discuter avec eux. C’est derrière nous maintenant. Nous devons juste trouver un moyen de surmonter des choses comme ça et ne pas laisser cela devenir un problème. »

Le quart-arrière Mitch Trubisky, qui a complété 15 des 27 tentatives pour 138 verges avec un touché et deux interceptions à la place de Pickett, a minimisé l’impact de l’arbitrage.

“Je ne suis pas vraiment préoccupé par l’arbitrage”, a déclaré Trubisky. “Pour moi, c’est comme si nous exécutions simplement, les gars étant sur la même longueur d’onde, et peu importe si l’appel était pour nous ou contre nous, nous devons être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la distance et la distance, donc nous ne le faisons pas. Je n’ai pas de confusion et [miscommunication] Sur notre partie. Je pense que c’est quelque chose dans lequel nous pouvons nous améliorer, simplement en communiquant où nous en sommes sur le terrain, en bas et à distance et en réunissant les bons gars dans le groupe afin que nous puissions opérer plus rapidement.