PITTSBURGH: Les Steelers de Pittsburgh vont laisser Ben Roethlisberger se reposer pour les séries éliminatoires.

L’entraîneur Mike Tomlin a déclaré mardi que Roethlisberger ne jouerait pas lorsque le champion de l’AFC North Steelers (12-3) rendra visite à son rival Cleveland (10-5) lors de la finale de la saison régulière dimanche.

Pittsburgh ne peut terminer pire que troisième de l’AFC et est hors de la course pour l’avantage du terrain après que le champion en titre du Super Bowl, Kansas City, l’ait enfermé le week-end dernier.

Ainsi, plutôt que de mettre en danger Roethlisberger, âgé de 38 ans, le remplaçant Mason Rudolph reviendra sur les lieux de la terrible bagarre qui a gâché la fin de la précédente visite de Pittsburgh au FirstEnergy Stadium.

Les Browns ont percé les Steelers 21-7 le 14 novembre 2019, un match dans lequel Rudolph a lancé quatre interceptions. Pire encore, lui et l’ailier défensif de Cleveland, Myles Garrett, se sont battus dans les dernières minutes qui se sont terminées par le fait que Garrett a arraché le casque de Rudolph et frappé Rudolph avec avant d’être éliminé par le centre des Steelers Maurkice Pouncey.

Les conséquences ont inclus Garrett qui a affirmé qu’il avait éclaté après avoir été qualifié d’insulte raciale par Rudolph, une accusation que la ligue ne pouvait pas étayer et un Rudolph a nié avoir été suspendu pour le reste de la saison 2019.

Rudolph, poussé dans le rôle de départ grâce à une blessure au coude droit de fin de saison à Roethlisberger lors de la semaine 2, a eu du mal la semaine suivante contre Cincinnati avant d’être mis au banc. Tomlin a déclaré qu’il ne craignait pas que l’incident de l’année dernière soit un facteur pour Rudolph.

Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler avec lui, mais je suis sûr qu’il est ravi d’avoir l’opportunité de commencer, certainement, a déclaré Tomlin.

Garrett a évolué après avoir été réintégré pendant l’intersaison et en plus d’avoir une année exceptionnelle, il a également été le candidat de l’équipe pour le Walter Payton NFL Man of the Year Award, un honneur donné aux joueurs pour leur travail sur et en dehors du terrain.

Le premier match de Garrett contre les Steelers cette saison s’est déroulé sans incident, une victoire de 38-7 à Pittsburgh le 18 octobre au cours de laquelle Rudolph est effectivement entré en service de nettoyage de Roethlisberger au quatrième quart.

Les Browns peuvent mettre fin à leur sécheresse éliminatoire de 18 ans avec une victoire. Ils sont convaincus que la motivation à elle seule l’emportera sur les mauvais sentiments persistants face à Rudolph.

Je comprends les émotions et tout ce genre de choses, mais j’ai le sentiment que le niveau de maturité de Myles et le niveau de maturité des équipes dans son ensemble sont que nous comprenons que c’est plus grand qu’un incident et plus qu’une situation, a déclaré le secondeur de Cleveland Larry Ogunjobi.

«À l’heure actuelle, il s’agit de faire quelque chose qui n’a pas été fait depuis très longtemps, et il s’agit de jouer pour chacun de nous, nos frères, et de trouver un moyen de gagner. C’est la chose la plus importante. C’est mon point de vue.

Les enjeux sont considérablement moindres pour Pittsburgh, qui a terminé son septième titre de l’AFC Nord en 14 saisons de Tomlin en se ralliant devant Indianapolis 28-24, un match dans lequel Roethlisberger a secoué un funk d’un mois pour lancer trois touchés en deuxième demie.

Le mieux que les Steelers puissent espérer pour ce week-end est une victoire contre Cleveland et une défaite de Buffalo, une combinaison qui élèverait Pittsburgh au deuxième rang de l’AFC et lui assurerait le terrain à chacun des deux premiers tours si les Steelers arrivaient aussi loin .

Quoi qu’il en soit, les Steelers ont réussi à éviter une rencontre potentielle avec les Chiefs jusqu’au match de championnat de l’AFC, à condition qu’ils soient aussi loin.

Il y a une chance qu’une poignée d’autres joueurs de haut niveau de Pittsburgh puissent passer la journée à Cleveland à condition qu’il y ait suffisamment de profondeur disponible.

«Je préfère de beaucoup préserver et protéger les joueurs avec un état d’esprit de rotation que de supprimer un joueur et d’exposer le reste du groupe à un nombre anormal de clichés, a déclaré Tomlin.

C’est une bénédiction d’être dans ces circonstances et de prendre ces types de décisions. Ne vous y trompez pas, cela ne change pas nos intentions. Le football est notre sport. Notre travail est de gagner. Nous avons l’intention de faire notre travail.

