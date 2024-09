Les Steelers signent Waitman

Waitman est quelqu’un que l’équipe connaît bien, car les Steelers l’ont initialement signé en tant qu’agent libre non repêché après le repêchage de la NFL 2020. Il a passé du temps dans l’équipe d’entraînement en 2020 et a signé un contrat de réserve/futur après la saison.

Waitman a été libéré par les Steelers après la draft NFL 2021, mais est revenu plus tard cette année-là. Waitman a été signé sur la liste active des Steelers le 24 décembre et a géré les tâches de punting contre les Chiefs de Kansas City deux jours plus tard, en effectuant deux punts dans le match pour une moyenne de 60,5 yards, dont un long de 63 yards qui était un touchback.