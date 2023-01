Les Steelers réagissent à la célébration du CPR après l’incident de Damar Hamlin

Ce fut une semaine difficile pour la NFL, car chaque jour a été consacré à penser, prier et espérer désespérément de bonnes nouvelles concernant le joueur de Buffalo Bills Damar Hamlin à la suite de sa crise cardiaque sur le terrain lundi soir. Heureusement, ces pensées et ces prières, en plus du travail incroyable accompli par le personnel médical de Bills et le personnel du centre médical de l’Université de Cincinnati, Damar est en bonne voie de rétablissement et, au moment de cet article, il a été libéré et est se reposer à la maison.

Alors que les bonnes sensations sont toujours dans l’air, les Steelers de Pittsburgh ont certainement fait de leur mieux pour gâcher l’ambiance avec une «célébration» très insensible lors de leur match contre les Browns de Cleveland.

Le secondeur Alex Highsmith a limogé Deshaun Watson et lui et ses coéquipiers se sont immédiatement lancés dans la routine de RCR sur le terrain pour exprimer leur exubérance…

Les gens n’étaient pas trop contents, c’est le moins qu’on puisse dire…

Même d’anciens joueurs de la NFL comme Adam “Pac Man” Jones ont fustigé ses frères pour avoir agi comme des païens…

Enfer, même Linda Cohn d’ESPN a pris les garçons noirs et jaunes à partie pour leur pompe et leurs circonstances extrêmement inappropriées.

Alors que l’on pourrait dire que ce n’était pas un coup à Damar Hamlin, LISEZ LA CHAMBRE MUTHAF *** IN ‘, BOZOS! On ne sait pas encore s’il y aurait des mesures disciplinaires pour cette petite cascade, mais l’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin, a été très loquace sur l’amour qu’il a pour Damar Hamlin et nous nous attendons à ce que cela soit résolu en termes clairs.