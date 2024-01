Les Steelers planifient l’extension de Mike Tomlin ; L’équipe organisera une compétition QB

Mike TomlinLe statut de avec les Steelers 2024 semblait incertain à la fin de cette saison, mais le leader de longue date de Pittsburgh ne va nulle part. Et Tomlin, comme il fallait s’y attendre, n’entrera pas dans la liste 24 en tant que canard boiteux.

Les Steelers prévoient d’accorder une autre prolongation à leur entraîneur-chef vétéran, Art Rooney II a déclaré jeudi (via Gerry Dulac du Pittsburgh Post-Gazette). L’accord actuel de Tomlin s’étend sur la saison 2024. Il s’agit du huitième contrat de Tomlin avec les Steelers.

Réussir Bill Cowher En 2007, Tomlin est désormais l’entraîneur-chef le plus ancien de la NFL. Il a guidé les Steelers vers les séries éliminatoires pour la 11e fois, perdant un match avec joker contre les Bills. Évasif sur le statut de son contrat après ce match, Tomlin revient bel et bien. Tomlin, 51 ans, a remporté un Super Bowl et a mené Pittsburgh au Super Bowl XLV, une défaite contre les Packers, deux ans plus tard. Mais il est sur une séquence froide en séries éliminatoires. Les Steelers n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis qu’ils ont battu les Alex Smith– a mené les Chiefs lors de la ronde de division 2016, perdant leurs cinq derniers affrontements en séries éliminatoires.

La séquence de 17 années consécutives de Tomlin sans défaite est devenue un sujet de discorde, étant donné que cette sécheresse de victoires en séries éliminatoires s’est produite au cours de la seconde moitié de la séquence. Treize saisons se sont également écoulées depuis le Super Bowl du pantalon jaune, une victoire de 31-25 à Green Bay. Mais Tomlin reste l’une des figures les plus respectées de la NFL. Les plans des Steelers pour cette prolongation ont émergé en décembre, sans que ni l’idée qu’il prenne congé de la saison 2024 ni la perspective que les Steelers échangent ses droits ailleurs ne gagnent beaucoup de terrain.

Comme nous l’avons entendu en novembre, Tomlin examinera des candidats extérieurs pour le poste de coordonnateur offensif des Steelers (via Brooke Pryor d’ESPN). L’équipe a utilisé Eddie Faulkner comme OC nominal mais avait l’entraîneur des QB Mike Sullivan appeler des pièces. La confiance des propriétaires des Steelers dans les choix du coordinateur de Tomlin a vacillé, dans une certaine mesure, ce qui rend cette prochaine embauche cruciale. Les Steelers ont fait des progrès depuis leur licenciement Matt Canada – le premier licenciement de la franchise depuis des décennies – mais ils n’ont pas été confondus avec une attaque puissante depuis des années. Kenny PickettLe statut de ‘s ajoute à l’importance du mouvement de jeu de Pittsburgh.

Tomlin a confirmé jeudi (via Mark Kaboly de The Athletic) que Pickett entamera une autre intersaison en tant que quart-arrière partant de l’équipe, mais l’équipe prévoit d’organiser une compétition pour le poste. Maçon Rudolph pourrait être en mesure de fournir cela, mais Tomlin a rappelé que le titulaire de fin de saison jouait avec un contrat expirant cette saison.

Une compétition Pickett-Rudolph, telle qu’elle existe actuellement, n’exciterait probablement pas une importante secte de fans des Steelers. Le choix de première ronde de 2022 a été décevant lors de sa course en tant que titulaire, étant bloqué sur 13 passes de touché malgré 24 départs. Rudolph a fourni une étincelle lors du remplacement Mitch Trubisky tard cette saison, guidant les Steelers vers trois victoires consécutives pour donner à Tomlin sa 10e saison de 10 victoires en tant qu’entraîneur-chef. Mais la routine de haut niveau qui est devenue le MO de l’équipe à l’ère Tomlin n’a pas produit grand-chose, en dehors peut-être du début chaud de l’équipe en 2020, depuis la finale de Killer B en 2017.

Des options d’agent libre non-Rudolph qui pourraient pousser Pickett seront disponibles. Alors que Kirk Cousins et Boulanger Mayfield ne sont peut-être pas des candidats viables ici, car les deux seront des candidats débutants pour rester dans leurs clubs actuels, un certain nombre de bras de transition ou de secours haut de gamme seront disponibles. Ceci comprend Ryan Tannehill, Gardner Minshew, Sam Darnold, Jacoby Brissett, James Winston et d’autres. Les deux Russell Wilson et Jimmy Garoppolo se profilent comme des candidats exclus, le premier ayant une quasi-certitude d’être libéré.

Il sera intéressant de voir si les Steelers envisageraient d’ajouter l’une de ces options et Rudolph, qui a conclu un contrat minimum de vétéran en 2023. Les Steelers devraient supprimer Trubisky, ce qui créera près de 3 millions de dollars d’espace de plafond, mais Rudolph voudra peut-être également explorer une opportunité QB2 ailleurs. À tout le moins, l’ancien choix de troisième ronde a assez bien joué pour qu’il n’ait probablement pas besoin de se contenter d’un minimum vétérinaire en 2024.

Les pièces QB et OC du puzzle 2024 de Tomlin pourraient grandement contribuer à déterminer combien de temps encore les Steelers voudront s’en tenir au statu quo. Cela dit, la prochaine extension gardera le siège de Tomlin assez frais. Mais la viabilité des Steelers la saison prochaine dépendra sans aucun doute de la façon dont Tomlin et GM Omar Khan gérer les questions générales sur l’offensive.