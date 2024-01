Les Steelers inactifs pour le Wild Card Game contre les Bills

Les Steelers abordent le match d’aujourd’hui contre les Bills de Buffalo avec une équipe relativement en bonne santé, le seul joueur exclu étant le secondeur All-Pro TJ Watt.

Mais ce « seulement » est un grand « seulement ».

Watt, le leader des sacs de la NFL qui a été nommé vendredi dans l’équipe AP All-Pro, a été exclu après s’être blessé au genou contre les Ravens de Baltimore lors de la finale de la saison.

Avec Watt absent, tout sera mis en œuvre chez le secondeur extérieur pour compenser l’absence du candidat du joueur défensif de l’année.

Parmi ceux qui seront appelés à faire pression figurent les secondeurs extérieurs Markus Golden et Nick Herbig.

Le coordonnateur défensif Teryl Austin a déclaré qu’il avait un message simple à leur transmettre.

“Allons-y, bébé. C’est le message. Allons-y”, a déclaré Austin. “Ces gars-là, nous les avons recrutés ici pour une raison, Markus et Nick. Évidemment, nous avons repêché Nick et Markus que nous avons signés. Mais nous avons obtenu ces gars-là pour cette raison, au cas où nous perdrions un de nos gars à l’extérieur.

“Nous étions dans cette position. Nous étions dans cette position l’année dernière et je ne pense pas que nous étions prêts ou que nous avions autant de profondeur derrière TJ que nous le souhaiterions.

“Mais je pense que nous avons deux gars solides cette année. Nous savons tous qu’ils ne seront pas. TJTJ est un gars unique en son genre. Nous aimons leur constitution mentale, leur façon de jouer, leur tempérament et toutes ces choses. . Cela nous apportera du positif là-bas.”

Tout le monde dans le vestiaire a la plus grande confiance dans la capacité des deux joueurs à se mobiliser et, en tant qu’unité, ils sont capables de faire le travail.

“Je ne pense pas qu’on puisse s’adresser à quelqu’un dans ce vestiaire et penser qu’il cligne des yeux parce que Markus Golden et Nick sont sur le point d’avoir leur opportunité”, a déclaré le secondeur Elandon Roberts. “Ne vous méprenez pas. Nous n’enlevons rien à TJ. Mais je pense que même avec le leadership de TJ, il voudrait que nous ayons pleinement confiance en eux.

“Je veux dire, nous perdons le titre de joueur défensif de l’année cette semaine dans ce match. Joueur défensif de l’année. Le joueur défensif de l’année cette année devrait être, citez-moi là-dessus, hors de ce match. Et j’ai pleine confiance. Markus Golden et Nick font leur travail et le font très bien.”

Golden déteste voir Watt tomber mais comprend la tâche à accomplir.

“Cela fait partie de la NFL”, a déclaré Golden. “Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Vous ne voulez pas que vos gars soient blessés, mais nous savons tous que vous devez être prêt. Que vous soyez remplaçant ou titulaire, vous devez être prêt. tous les jours pour y aller et jouer chaque essai comme si c’était votre dernier jeu. Donc, nous allons être prêts, et je pense que beaucoup de gars ici travaillent dur, quelle que soit leur position sur la carte de profondeur. sont juste prêts à jouer au football de la NFL.

“Vous devez juste être prêt. Vous devez être prêt et préparé et connaître votre travail et nous sommes ravis d’y aller et de gagner pour TJ”

De plus, Herbig assumera un rôle plus important et Alex Highsmith a confiance en eux deux.

“Il a travaillé dur”, a déclaré Highsmith à propos de Herbig. “Chaque fois qu’il est entré, il a joué un jeu. Pour qu’il puisse entrer, il est construit pour ce moment.

“(Markus) est un gars génial dans le vestiaire. Ce n’est pas seulement un grand joueur sur le terrain, mais c’est aussi un excellent coéquipier, un grand leader. C’est un vétéran, il est dans cette ligue depuis un moment. , il y va à un niveau élevé depuis un moment. J’ai hâte de continuer à construire cette relation.

“Je pense que nous avons des gars de qualité qui vont être capables d’entrer, de fournir beaucoup de pression, de fournir beaucoup de bons rushs. Nick et Markus, chaque fois qu’ils entrent, ils fournissent d’excellents représentants, obtiennent des sacs, réalisent des jeux. Je sais que ces gars-là peuvent intervenir et réaliser de superbes jeux pour nous. »

Alors que Highsmith cherche à ce que chacun fasse sa part, il sait qu’il doit s’assurer qu’il fait aussi la sienne. Il a déclaré que la clé pour lui-même était de continuer à faire ce qu’il faisait. Et suivez les petits conseils de Golden.

“Soyez simplement moi-même”, a déclaré Highsmith. “Continuez à chasser. C’est une chose que Markus Golden dit toujours, continuez à chasser. Quoi qu’il en soit, continuez à chasser, continuez à vous précipiter, les sacs vont arriver.

“Je suis excité par l’opportunité, le défi. J’ai hâte d’y arriver. Je suis tellement excité et prêt à y aller.”

Bien que ne pas avoir Watt soit un coup dur pour la défense, ils reçoivent un coup de pouce dans le bras avec le retour des sécurités Minkah Fitzpatrick et Damontae Kazee. Les deux joueurs ont raté les trois derniers matchs de saison régulière, Fitzpatrick en raison d’une blessure au genou et Kazee suspendu.

“Je pense que c’est bien chaque fois que vous réintégrez l’un de vos meilleurs joueurs”, a déclaré Austin. “C’est un communicateur majeur là-bas et il fait beaucoup de choses pour nous.

“Je suis ravi de le retrouver.”

Le demi de coin Chandon Sullivan est heureux d’accueillir à nouveau Fitzpatrick et Kazee dans le giron, sachant que plus ils sont en bonne santé dans le secondaire, mieux c’est.

“Nous montons dans la bonne direction et nous sommes en bonne santé”, a déclaré Sullivan. “Nous sommes capables de mailler et de geler quand nous en avons besoin et de simplement jouer du bon ballon.” Fitzpatrick est le quart-arrière du secondaire et son retour est difficile à mesurer.

“Cela signifie tout”, a déclaré Sullivan. “C’est un leader de notre défense, notre capitaine. Cela signifie tout. C’est comme si cela faisait si longtemps que nous n’avions pas été en bonne santé à un moment donné. Donc, pour que nous soyons en séries éliminatoires, le timing est parfait.”

Même si le secondaire est intact cette semaine, ils sont bien conscients de ce que l’absence de Watt signifie pour l’ensemble de l’unité et sont prêts à faire leur part pour aider à la compenser.

“Nous devons le faire en tant qu’unité”, a déclaré Sullivan. “Il nous manque le leader du sack de la NFL, donc tout le monde doit intensifier ses efforts et essayer de trouver et de créer de nouvelles façons d’exercer de la pression.”