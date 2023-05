Les Steelers de Pittsburgh visent à jouer un match de saison régulière en Irlande après avoir obtenu les droits de marketing | Nouvelles de la NFL

Les Steelers de Pittsburgh ont fait un retour bienvenu à Croke Park. Sur la photo, Daniel Rooney, directeur du développement commercial et de la stratégie des Steelers

Les Steelers de Pittsburgh ont des plans à long terme pour jouer un match de saison régulière de la NFL en Irlande, a déclaré l’équipe jeudi lors d’une visite pour célébrer ses liens de longue date avec l’île d’Émeraude.

Les Steelers ont atterri à Dublin quelques jours après que la NFL a accordé les droits de marketing d’équipe pour l’Irlande et l’Irlande du Nord, dans le cadre des efforts de la ligue pour élargir son audience à l’international.

« Nos aspirations à long terme sont de jouer un match en Irlande », a déclaré Daniel Rooney, directeur du développement commercial et de la stratégie de l’équipe. « Au fur et à mesure que nous avancerons dans le processus, nous évaluerons toutes les options. »

L’Irlande n’a jamais accueilli de match de saison régulière dans la NFL, mais les Steelers ont battu les Bears de Chicago 30 à 17 lors d’un match de pré-saison à Croke Park en 1997.

Croke Park, siège de la Gaelic Athletic Association, en détient 82 300 et serait presque certainement le site de tout futur match des Steelers.

Le président de la GAA, Larry McCarthy, a rejoint Rooney lors d’une conférence de presse à Croke Park et a déclaré que l’organisation était « ravie d’être associée à [the Rooneys] et un nom et une marque si célèbres chez les Steelers. »

Brett Gosper, responsable de la NFL pour le Royaume-Uni et l’Europe, était également présent et a qualifié les Steelers et l’Irlande de « concordance parfaite ».

« Il y a tellement de liens, évidemment l’héritage de la famille [and] les Steelers organisent ce premier et unique match – jusqu’à présent – en Irlande », a-t-il déclaré.

Feu Daniel M. Rooney a été ambassadeur des États-Unis en Irlande de 2009 à 2012.

Les Jaguars de Jacksonville, qui jouent à Londres chaque année, ont également obtenu les droits de commercialisation en Irlande.

Le programme a été conçu pour aider les équipes individuelles à développer leurs marques à l’étranger grâce à des activités commerciales et à l’engagement des fans similaires à ce qu’elles font sur leurs marchés nationaux. Les droits sont accordés par la ligue pour au moins cinq ans.