PITTSBURGH – C’était une bonne et une mauvaise nouvelle lorsque l’entraîneur des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a rencontré les médias lundi pour lancer une courte semaine.

Heureusement que la mise à jour médicale sur Kenny Pickett a indiqué que le quart partant, éliminé lors de la défaite de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville en raison de côtes blessées, a une chance de revenir pour un changement contre les Titans du Tennessee jeudi soir au stade Acrisure.

“La porte est définitivement entrouverte pour Kenny”, a déclaré Tomlin.

Le statut de Pickett sera une décision au moment du match, a déclaré Tomlin. Les tests effectués lundi ont confirmé que le professionnel de deuxième année n’avait subi aucun dommage structurel. Il sera suivi pendant la semaine pour évaluer sa fonctionnalité et son niveau de confort.

Comme le dit Tomlin : “C’est un jeune homme. J’ai besoin de voir quelque chose de lui d’un point de vue physique.”

Maintenant, le point sur les mauvaises nouvelles : Pickett se trouve être le quart-arrière de l’une des pires infractions de la NFL, sa blessure étant un nouveau problème pour un joueur de 28 ans.ème-unité classée qui a été en désordre toute la saison.

Pickett, lorsqu’il est en bonne santé, est l’un des problèmes. Cela a été illustré dimanche lorsqu’il a raté le receveur ouvert Diontae Johnson au milieu lors du premier entraînement, puis est revenu plus tard au premier quart et n’a pas réussi à se connecter sur un troisième lancer à George Pickens, qui effectuait un virage profond.

L’alternative? Mitchell Trubisky a relevé Pickett pour la seconde période dimanche et n’était guère prêt à sauver la situation. Alors que Pittsburgh était mené par sept points au quatrième quart, Trubisky a lancé le type d’interception laide à laquelle on ne s’attend pas de la part d’un vétéran de septième année. Il a forcé la passe en triple couverture au milieu.

“Je dois être plus intelligent”, a déclaré Trubisky lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Peut-être que dans ce cas-là, j’en faisais trop, et c’est là que vous avez des ennuis”, a-t-il ajouté. “Je voulais pousser le ballon sur le terrain, et ce n’était pas la bonne chose à faire lors de ce jeu. Je dois en tirer des leçons.”

Peut-être qu’avec quelques jours de préparation, Trubisky pourra fournir une étincelle. Et peut-être que les Steelers (4-3), avec le coordinateur offensif Matt Canada sous une chaleur extrême toute la saison, trouveront un moyen d’intégrer davantage le talentueux receveur George Pickens.

Pickens a produit le seul touché de Pittsburgh dimanche lorsqu’il a frappé deux défenseurs pour terminer un jeu de 22 verges. C’était aussi sa seule prise de la journée.

Peu importe la double couverture que les Jaguars ont apportée à Pickens tout au long du match. Comme Tomlin l’a souligné, les Steelers ont déjà eu des receveurs dynamiques qui ont attiré la couverture – et cela a ouvert des opportunités pour d’autres.

Ajoutez cela aux malheurs. Non, tout ne dépend pas de Pickett, qui n’a pas disputé de match sur 300 verges cette saison. Et s’il débute jeudi, ce ne sera pas uniquement sur les épaules de Trubisky. Les Steelers n’ont pas fonctionné avec efficacité. Najee Harris, qui a réalisé une moyenne de 1,9 verges par course dimanche, n’a pas couru sur 100 verges cette saison après avoir enregistré un seul match à trois chiffres en 2022. Non, tout n’est pas dû à Harris. La ligne offensive tant décriée n’a pas ouvert de trous, et le blocage visant à protéger Pickett a été suspect.

Comme ce fut le cas lors de la dernière sortie, Pittsburgh a également eu du mal à établir le rythme en début de match. Dimanche, les Steelers ont réussi un triplé sur chacune de leurs quatre premières possessions, poursuivant une tendance qui les avait amenés à essayer de revenir par derrière – et avec une attaque qui n’a pas été construite pour cela, compte tenu du manque de gros jeux. – comme une question de routine.

Dans cinq des sept matchs, les Steelers ont été tenus en échec au premier quart ; dans six des matchs, ils ont été menés à la mi-temps. Et dans cinq des matchs, ils n’ont même pas réussi à réaliser un premier essai sur leur première possession.

Tu parles d’être dans un trou.

“Nous devons évidemment mieux exécuter au début des matchs de football”, a déclaré Tomlin après que son attaque n’ait converti que trois des 12 troisièmes essais et zéro des deux quatrièmes essais dimanche.

Il n’est pas étonnant que les discussions sur « le feu au Canada » soient devenues des clichés dans les émissions de radio sportives locales.

Et c’est étonnant que les Steelers aient remporté quatre matchs cette saison. Cela témoigne d’une défense qui mène la NFL avec 15 points à retenir, mais se classe au 30e rang.ème en verges autorisées et a subi une pression extrême pour maintenir les matchs serrés. Bien que l’offensive ait réussi à générer suffisamment de points pour marquer des points dans les moments critiques, y compris la victoire de la semaine 7 contre les Rams de Los Angeles, ce n’est pas une formule pour un succès durable.

Bonne nouvelle, ça vous tente ?

“Je dois juste me préparer sur une petite semaine”, proposa Trubisky. “C’est notre travail. Nous jouons un jeudi. Parfois, c’est une chose positive car nous pouvons rapidement rincer le match, nous débarrasser du goût et revenir au match jeudi.”

Ils pourraient faire attention à ce qu’ils souhaitent. Là encore, à l’approche de la mi-saison, il reste encore beaucoup de football. C’est peut-être une bonne chose, avec l’espoir d’évoluer comme l’an dernier au fur et à mesure de la saison. Ou peut-être s’agit-il simplement d’une préparation pour d’autres mauvaises nouvelles.