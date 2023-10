Face à l’une des meilleures équipes de l’AFC dimanche, les Steelers de Pittsburgh ont dû jouer la majeure partie du match sans deux des joueurs les plus importants pour leurs chances de victoire.

La sécurité All-Pro Minkah Fitzpatrick a subi une blessure aux ischio-jambiers au cours du premier quart de la défaite de dimanche contre les Jaguars de Jacksonville. Le quart-arrière Kenny Pickett a été perdu à cause d’une blessure aux côtes après avoir absorbé un coup sûr lors de l’avant-dernier jeu de la première mi-temps lors d’une mêlée.

“Cela fait mal, mais nous avons toujours cette mentalité de prochain homme”, a déclaré le demi de coin Joey Porter Jr.. “Une fois qu’un gars sort, le suivant doit intervenir et tirer le meilleur parti de son opportunité.”

Dans le cas de la position de Pickett dimanche, le prochain homme était Mitch Trubisky. Sans Fitzpatrick, Keanu Neal et Damontae Kazee ont joué des rôles plus importants et le capitaine des équipes spéciales Miles Killebrew a servi de sécurité n°3 dans les packages lorsqu’il y en a un qui a été déployé.

Les Steelers n’ont pas modifié leur plan de match défensif après la perte de Fitzpatrick, qui a été membre de la première équipe AP NFL All-Pro au cours de trois de ses quatre saisons avec les Steelers. Fitzpatrick était bien loin du jeu lorsqu’il est tombé à cause de sa blessure sans avoir été contacté alors qu’il courait pour couvrir le receveur des Jaguars Christian Kirk.

“De toute évidence, c’est un joueur de qualité”, a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin à propos de Fitzpatrick, “mais je ne sais pas si cela nous a réduit schématiquement de quelque manière que ce soit.”

Tomlin après le match n’a eu aucune mise à jour significative sur les statuts de Fitzpatrick ou Pickett. Chacun se trouvait dans le vestiaire des Steelers après le match, se mêlant à ses coéquipiers et ne ressentant aucune sorte d’inconfort visible ni vu porter un appareil tel qu’une écharpe.

Les Steelers ont une petite semaine avant d’accueillir les Titans du Tennessee jeudi soir.

Après avoir été poussé au sol par le joueur de ligne défensive des Jaguars Adam Gotsis avec 17 secondes à jouer au deuxième quart, Pickett a été pris en charge sur le terrain par le personnel d’entraînement.

Trubisky a pris le dernier coup offensif de la première mi-temps pour les Steelers. Pickett est entré sur le terrain avant que la seconde mi-temps ne commence à s’échauffer, et les Steelers ont initialement annoncé qu’il était susceptible de revenir au match. Mais Trubisky est sorti pour le début de la première offensive des Steelers en seconde période, et peu de temps après, l’équipe a annoncé que Pickett ne reviendrait pas.

“Kenny connaît son corps mieux que quiconque”, a déclaré Trubisky, qui a réussi 15 sur 27 pour 138 verges, un touché et deux interceptions. “Il a essayé d’aller là-bas et de lancer, et s’il ne se sentait pas à 100%, il ne devrait pas se mettre dans cette position.

«J’ai l’impression que (les entraîneurs et les entraîneurs) ont fait le bon choix en le protégeant et en se protégeant. J’espère qu’il va bien et nous verrons où il en est.

Dimanche, c’était la quatrième fois parmi 19 départs en carrière que Pickett ne terminait pas un match en raison d’une blessure.

Johnson et Moore reviennent

Les seuls autres joueurs des Steelers qui ont raté le temps dimanche en raison d’une blessure étaient le receveur Diontae Johnson et le plaqueur gauche Dan Moore. Cependant, chacun n’a été hors jeu que brièvement et est revenu.

Porter commence

L’ère Joey Porter Jr. a véritablement débuté dimanche.

La recrue sélectionnée au 32e rang au classement général par les Steelers a effectué son premier départ dans la NFL malgré avoir été limité à l’entraînement jeudi et vendredi en raison d’une blessure au mollet. Le statut amélioré de Porter sur le tableau des profondeurs dimanche, cependant, était davantage attribuable au fait que le demi de coin extérieur Levi Wallace était inactif en raison d’une blessure au pied.

Porter au cours des deux matchs précédents avait progressivement rongé le temps de jeu de Wallace face à Patrick Peterson dans le coin extérieur. Au cours des quatre premiers matchs de la saison, Porter a principalement joué en tant que sixième arrière défensif lorsque les Steelers ont déployé leur paquet de dix cents. Mais quand Porter avait joué, il avait bien joué.

Porter a accepté dimanche la responsabilité du seul touché de Jacksonville lors de sa victoire 20-10, un attrapé et une course de 56 verges par Travis Etienne.

Porter était sur le terrain pour tous les packages et situations tout au long du match contre les Jaguars.

“Cela s’est plutôt bien passé”, a déclaré Porter, “mais j’aimerais vraiment que nous ayons la victoire.”

Le demi de coin extérieur numéro 4 des Steelers, James Pierre, portait l’uniforme dimanche même s’il avait raté l’entraînement de vendredi en raison d’une blessure à la cheville. Pierre est intervenu tout au long du match lorsque les Steelers ont opté pour leur forfait.

Porter, Wallace et Pierre tous ont été répertoriés comme douteux vendredi sur le rapport de situation officiel.