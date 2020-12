PITTSBURGH: Les Steelers de Pittsburgh et les Ravens de Baltimore seront même si mercredi après-midi COVID-19[feminine continue d’infecter les joueurs de haut en bas sur leurs grilles respectives.

Les Steelers auront le centre éternel du Pro Bowl Maurkice Pouncey, qui a été placé sur la liste réserve / COVID-19 quelques heures seulement avant le coup d’envoi mercredi après-midi dans un match qui a été reporté trois fois en raison COVID-19[feminine épidémie à Baltimore.

Pouncey est le quatrième joueur de Pittsburgh à figurer sur la liste la semaine dernière. L’ailier défensif Stephon Tuitt, le demi offensif James Conner et le joueur de ligne offensive de réserve Jerald Hawkins sont également absents pour Pittsburgh.

JC Hassenauer débutera pour Pouncey, avec Benny Snell Jr. première chance de remplacer Conner. L’ailier serré de Pittsburgh Vance McDonald est actif après avoir raté deux matchs après un test positif pour COVID-19[feminine .

Les Steelers ont rendu inactifs le quart Josh Dobbs, la sécurité Antoine Brooks, le demi-offensif Jaylen Samuels, le secondeur Jayrone Elliott et l’ailier serré Kevin Rader.

Les Ravens ont promu 10 joueurs de leur équipe d’entraînement comme COVID-19[feminine remplaçants. Baltimore est aux prises avec un COVID-19[feminine évasion pendant plus d’une semaine et jouera sans régner parmi les autres MVP de la NFL Lamar Jackson. L’équipe a ajouté la sécurité Geno Stone à la liste de réserve / COVID-19 mercredi. Baltimore sera également sans demi-offensifs Mark Ingram et JK Dobbins. Gus Edwards commence à revenir aux côtés du quart-arrière Robert Griffin III.

Baltimore n’a rendu que deux joueurs inactifs pour le match, le plaqueur défensif Brandon Williams et le plaqueur offensif Jake Rodgers.

