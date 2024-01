Les statues en pierre de New Carlisle réparées et de nouveau exposées dans le comté de Clark

Les Kern Lions occupent une place particulière dans le cœur des habitants de Germantown, Ohio. Depuis 1985, un retraité local, Homer Kern, créait les statues en utilisant un moule qu’il avait trouvé dans sa grange. Les 300 figurines de lions qu’il a produites se trouvent désormais dans toute la région de Germantown et dans 10 États.

En 1991, les Lions de Crawford House ont été fabriqués par M. Kern spécialement pour Sally Raitéri, qui était tombée amoureuse des lions lors de sa visite à Germantown. Elle les a fièrement baptisés Zeus et Apollo lorsqu’elle les a installés devant sa porte d’entrée à Crawford House.

Eh bien, en fait, elle les a fait placer là parce que chacun pèse plus de 400 livres. Curieusement, c’est le poids des plus gros lions de chair et de sang d’Afrique.

Zeus et Apollon ont gardé sa porte d’entrée par temps agréable et orageux pendant 30 ans. Avec une dignité de pierre, ils ont observé de grands changements survenir au coin des rues Jefferson et Main. Les anciens magasins ont disparu et de nouveaux sont apparus. Les deux hommes ont également assisté au premier défilé d’avions.

Cependant, toute cette paix a pris fin dans la violence le 26 octobre 2021. Une course-poursuite en automobile s’est soldée par un accident qui a écrasé les statues de ciment.

Sally Raiteri était présente lorsque la Subaru Legacy a frappé chez elle et se souvient du bruit horrible. Elle a été horrifiée par les dégâts considérables subis par sa maison historique.

En plus des lions, les clôtures en fer forgé ont été retirées, le paysage a été endommagé, les boiseries des fenêtres ont été brisées et le mur avant de la maison en brique construite en 1849 a failli s’effondrer. Selon Raiteri, les ingénieurs en structure ont conclu que la masse de les deux lions très lourds ont absorbé suffisamment la force de l’accident pour sauver le bâtiment.

“Ils ont fait leur travail”, a déclaré Raitéri, qui a demandé à un ami d’emmener tous les morceaux des lions en ciment solide dans un endroit sûr pour les stocker.

Elle avait espéré que les lions pourraient être réassemblés et que sa maison serait restaurée au cours des prochains mois.

Mais quelques mois se sont prolongés en un an, puis deux, et les lions croupissaient en morceaux dans la grange.

Au début de l’automne dernier, lorsque Raitéri a assisté à une présentation du sculpteur Mike Major au College Women’s Club de Dayton, elle a osé demander au célèbre artiste s’il pouvait envisager de restaurer ses lions.

Le nom de Mike Major devrait être familier aux lecteurs puisque ses magnifiques sculptures en bronze se trouvent partout dans la région de Springfield. Les sculptures de Major exposées localement comprennent George Rogers Clark, Tecumseh, Davy Moore, AB Graham, Clementine Buchwalter et Carleton Davidson au parc George Rogers Clark. Il a créé l’immense statue de Lincoln au centre-ville de Dayton et une autre Lincoln au VA.

Intriguée par sa demande, l’artiste s’est rendue à New Carlisle pour voir les morceaux des lions. Sans hésitation, il a accepté de faire les réparations.

Quatre mois plus tard seulement, Raitéri a reçu un appel téléphonique indiquant que les Lions de Kern étaient prêts à rentrer chez eux.

Zeus et Apollon ont été délicatement replacés sur leur perchoir le 12 décembre et Raiteri a immédiatement décoré ses vieux amis pour les fêtes de fin d’année. Ils portaient une guirlande à feuilles persistantes, des nœuds rouge vif et des couronnes dorées. Tout allait bien à nouveau dans le monde de Jefferson Street.

Raitéri était ravi et surpris par la réponse de la communauté.

Immédiatement, la nouvelle s’est répandue que les Kern Lions étaient de retour. Lorsque le voisin Abe Kegley d’Abe’s Treasures a publié des photos en ligne, il y a eu une réaction enthousiaste de toute la région.

Les lions avaient beaucoup manqué, même aux passants qui se rendaient au travail. Raitéri a également remarqué que des personnes se faisaient prendre en photo avec Zeus et Apollon.

Major était ravi de faire partie de leur retour et l’artiste a également publié l’histoire sur sa page Facebook.

À minuit le soir du Nouvel An, lorsque le ballon est tombé à New Carlisle, les Kern Lions étaient de service pour en être témoins.

À mon avis, cela doit être de bon augure pour 2024. Le monde est peut-être en désordre en ce moment, mais les lions sont de retour.