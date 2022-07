Les statues de “Breaking Bad” mettent en lumière les acteurs d’Albuquerque

SANTA FE, NM (AP) – Des statues en bronze des cuiseurs mythiques de méthamphétamine Walter White et Jesse Pinkman ont été installées vendredi dans un centre de congrès à Albuquerque pour célébrer la série télévisée «Breaking Bad» et son héritage de divertissement, gagnant des applaudissements dans une ville qui a joué son propre rôle de soutien graveleux.

Des politiciens locaux, dont le maire d’Albuquerque, Tim Keller, se sont mélangés aux stars de “Breaking Bad” Bryan Cranston, Aaron Paul et le réalisateur Vince Gilligan pour aider à dévoiler l’œuvre d’art, offerte par Gilligan et Sony Pictures.

L’émission 2008-13 et sa préquelle en cours “Better Call Saul” ont contribué à alimenter une renaissance du cinéma à travers le Nouveau-Mexique, tout en se rapprochant des luttes réelles d’Albuquerque contre la toxicomanie et le crime.

Gilligan a déclaré qu’il avait reconnu dans les statues que “deux trafiquants de méthamphétamine fictifs et infâmes” ne seraient pas universellement chéris au Nouveau-Mexique.

“Sérieusement, certaines personnes vont dire, ‘Wow, juste ce dont notre ville avait besoin.’ Et je comprends cela », a déclaré Gillian. “Je vois deux des meilleurs acteurs que l’Amérique nous ait jamais donnés. Je les vois, dans leur personnage, comme deux personnages plus grands que nature, des récits édifiants.

Toujours présent sur Netflix, “Breaking Bad” d’AMC suit la trajectoire fictive de la pègre d’un professeur de sciences au lycée, joué par Cranston, et d’un ancien élève, joué par Paul, alors qu’ils s’associent pour produire et distribuer de la méthamphétamine au milieu d’un cliffhanger violent. Retournement de situation.

Le spectacle et ses personnages principaux emblématiques sont déjà adorés sur les t-shirts et les marchandises de l’aéroport, tandis que les guides touristiques d’Albuquerque guident les fans vers d’anciens lieux de tournage dans une réplique du camping-car du spectacle qui a également servi de laboratoire de méthamphétamine.

Le Nouveau-Mexique est aux prises depuis des décennies avec le bilan de la toxicomanie, avec plus de 43 000 décès liés à des surdoses d’alcool et de drogue au cours des trois dernières décennies, alors qu’Albuquerque fait actuellement face à une vague record d’homicides.

La flambée des décès par surdose de méthamphétamine et de fentanyl a dépassé l’héroïne et les opioïdes sur ordonnance en tant que principales causes de décès par surdose dans l’État en 2020, au milieu d’un record de 1770 décès liés à l’alcool et de 766 décès par surdose.

Keller a annoncé l’impact économique positif de “Breaking Bad” et “Better Call Saul” sur Albuquerque, reconnaissant les dollars et le plaisir que cela apporte à une ville qu’il a appelée en plaisantant “Tamale-wood”.

“Bien que les histoires puissent être fictives … les emplois sont réels chaque jour”, a déclaré Keller. « La ville est aussi un personnage. … Nous nous voyons de tant de façons, bonnes et mauvaises.

Le représentant de l’État républicain Rod Montoya de Farmington a déclaré qu’il admirait Cranston en tant qu’acteur, mais que les statues attirent le mauvais type d’attention.

“Je suis content que le Nouveau-Mexique ait eu l’affaire, mais vraiment?” dit Montoya. “Nous allons littéralement glorifier les fabricants de meth ?”

Il a également remis en question la logique de l’hommage après qu’Albuquerque en juin 2020 a retiré une stature du conquérant espagnol Juan de Oñate.

Les manifestants ont tenté de renverser l’œuvre d’art en bronze pour dénoncer le traitement brutal infligé par Oñate aux Amérindiens il y a environ 500 ans. Une bagarre qui a éclaté lors de la manifestation a entraîné des coups de feu qui ont blessé un homme.

Les politiciens du Nouveau-Mexique, dont la gouverneure Michelle Lujan Grisham, ont placé leurs espoirs dans l’industrie cinématographique pour stimuler les opportunités économiques dans un État avec le taux de chômage le plus élevé du pays et les taux de pauvreté de l’Ouest américain.

L’industrie cinématographique et télévisuelle du Nouveau-Mexique a récemment atteint un nouveau pic de production, avec des dépenses record dans l’État de 855 millions de dollars pour l’exercice se terminant en juin. Les projets vidéo récents attirés par l’État incluent la série Netflix “Stranger Things”.

Le Nouveau-Mexique offre un remboursement compris entre 25 % et 35 % des dépenses dans l’État pour la production vidéo, ce qui aide les cinéastes, grands et petits, à souscrire leur travail. Les paiements incitatifs ont culminé à 148 millions de dollars en 2019.

Morgan Lee, l’Associated Press