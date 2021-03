La relation américano-chinoise avait atteint un nouveau creux sous le régime Trump. Avant la présidence de Joe Biden, en 2020, la Chine avait appelé à une réinitialisation de ses relations troublées avec les États-Unis sous la nouvelle administration du président élu Joe Biden pour reconstruire la confiance mutuelle et mettre fin à des mois d’hostilité entre les deux plus grandes économies du monde. Les quatre années au pouvoir du président Donald Trump sont considérées comme la pire phase des relations américano-chinoises alors que le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, dirigé par le président Xi Jinping, a eu du mal à traiter avec Washington sous un dirigeant américain imprévisible. « La priorité absolue est que les deux parties doivent travailler ensemble pour éliminer toutes sortes de perturbations et d’obstacles et parvenir à une transition en douceur dans les relations sino-américaines », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’une réunion vidéo avec des chefs d’entreprise américano-chinois. Conseil des entreprises.

Donald Trump n’est peut-être plus l’acteur mondial après avoir remis les rênes du leadership américain à Joe Biden. Mais cela n’a toujours pas empêché un entrepreneur chinois de sculpter une statue de l’ancien président américain dans une pose qui peut être associée à distance au dirigeant républicain. La statue ressemble à Trump assis dans une posture de Bouddha. La statue de couleur blanche « Trump-Buddha » montre Trump assis comme Bouddha, le visage abaissé et les mains posées ensemble sur ses genoux, maintenant une aura calme, les yeux fermés. La statue a été répertoriée sur le site de commerce électronique chinois Taobao. La plus grande statue de 4,6 m est disponible à 3 999 yuans (Rs 44 707) et la plus petite taille de 1,6 mètre a été au prix de 999 yuans (Rs 11168).

