Les statistiques qui pourraient inquiéter les fans de Man City avant le derby de Manchester contre United en forme

Man City pourrait ne pas se sentir aussi confiant que d’habitude face à Manchester United samedi.

Les champions de Premier League se retrouvent dans la position inhabituelle d’entrer dans un match sous pression – en grande partie grâce aux Red Devils volants.

Getty Erik ten Hag et Pep Guardiola s’affronteront samedi

Un match nul 1-1 contre Everton et une défaite en coupe choc contre Southampton ont secoué l’Etihad.

Et maintenant, ils voyagent à travers la ville pour affronter leurs rivaux locaux samedi, en direct sur talkSPORT.

City a cinq points de retard sur Arsenal et ne peut plus se permettre de déraper ou risquer de prendre encore plus de retard dans la course au titre.

Man United, quant à lui, est dans l’ascendant après avoir remporté tous les matchs depuis la fin de la Coupe du monde.

Une nouvelle victoire des hommes d’Erik ten Hag les mettrait un point derrière City.

Et il y a toutes les raisons pour lesquelles Pep Guardiola pourrait se sentir un peu inquiet…

AFP Pep Guardiola pourrait être un peu inquiet pour Man Utd ce week-end

Arsenal lance une nouvelle offre Mudryk, Weghorst rejoint Man United, Trossard quitte Brighton Man United rejette l’enquête Scott McTominay de Southampton alors que Ten Hag veut la force de l’équipe Romeo Beckham à Brentford “pour une raison” alors que David est vu faire ses débuts à travers les buissons “Je suis vraiment déçu” – Van de Beek, star de Man United, exclu pour le reste de la saison Grealish aime la photo d’Agbonlahor du fougueux affrontement entre Leeds et Villa – “Battons-les” SUPPORT Cristiano Ronaldo publie des photos d’entraînement alors que Georgina Rodriguez dément les rumeurs de crise







Forteresse imprenable

L’une des principales préoccupations de United la saison dernière était leur défense choquante, mais Ten Hag a réorganisé sa ligne de fond avec la signature de Lisandro Martinez tandis que des joueurs comme Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire ont abandonné l’équipe.

Le résultat a été neuf draps propres en 11 apparitions à Old Trafford cette saison tandis que Raphael Varane, Luke Shaw et Diogo Dalot ont vu leur forme s’améliorer.

Martínez, qui a été dénoncé par Graeme Souness après son arrivée de 57 millions de livres sterling d’Ajax, s’est avéré une signature astucieuse – traduisant les tactiques défensives de Ten Hag sur le terrain.

Getty Lisandro Martinez a prouvé une belle signature

La fièvre de la coupe du monde

La forme de United après la Coupe du monde a été tout simplement sensationnelle, l’équipe devenant une véritable force avec laquelle il faut compter.

Non seulement ils ont remporté chaque match avec style, mais ils ont semblé formidables dans toutes les parties du jeu, en particulier en défense où ils ont gardé cinq draps propres en six – concéder une seule fois dans cette période.

Rashford est l’homme

Lorsque United a eu besoin d’un but, ils se sont tournés vers un homme en particulier – Marcus Rashford.

Le joueur de 25 ans est dans la forme de sa vie et a marqué 15 fois dans toutes les compétitions cette saison en 25 apparitions.

Pour mettre cela en perspective, c’est autant qu’Anthony Martial (5), Cristiano Ronaldo (3), Bruno Fernandes (3), Casemiro (2) et Christian Eriksen (2) réunis.

Marcus Rashford a été imparable cette saison

Début de course de Ten Hag

United a semblé revitalisé sous Ten Hag, qui est devenu le manager pour atteindre 20 victoires au club dans les meilleurs délaiscomplétant l’exploit en 27 matchs.

Jose Mourinho est désormais deuxième, après avoir réalisé l’exploit en 31 matchs et Louis van Gaal troisième en 36 – mais cela ne fait que réitérer la confiance qui s’est instaurée à Old Trafford semaine après semaine.

La course de Rashford

Rashford a clairement apprécié la gestion de Ten Hag depuis l’arrivée du Néerlandais – se retrouvant à marquer avec presque chaque coup.

Sa confiance augmente de façon exponentielle et il est actuellement sur une série de marquant lors de huit matches consécutifs à Old Trafford – et quel meilleur adversaire que City pour qu’il en fasse neuf.

AFP Rashford a bénéficié du coaching de Ten Hag

Aubaine de la compétition

Avec la défaite de Man City contre Southampton en Coupe Carabao, Manchester United a été confirmé comme le seule équipe restante dans les quatre compétitions – et les fans commencent à croire qu’ils pourraient en gagner un ou deux.

La victoire sur City les verra prendre six points de retard sur Arsenal tandis que les Red Devils affronteront Nottingham Forest en demi-finale de la Coupe Carabao avec une finale potentielle contre Southampton ou Newcastle.

Ils affronteront Reading au quatrième tour de la FA Cup, ce qui semble également gentil.

Leur plus grand test pourrait cependant avoir lieu en Ligue Europa, alors qu’ils affronteront Barcelone lors des barrages à élimination directe.