Les statistiques montrent que plus de 53 000 bitcoins emballés ont été retirés de la circulation au cours des 3 derniers mois

Il y a trois mois, il y avait 441 546 bitcoins enveloppés ou artificiels sur le prix de la chaîne Ethereum et Binance snart 17,45 milliards de dollars en utilisant les taux de change du 24 avril 2022. Depuis lors, cette fourchette a porté sur 53 582 bitcoins artificiels et ces jours-ci, le montant de enveloppé ou les bitcoins garantis sont d’environ 387 964 pour une valeur de 8,81 milliards de dollars.

Le nombre de bitcoins enveloppés ou synthétiques détenus par Ethereum diminue

Au cours des deux dernières années, l’utilisation de bitcoins emballés, garantis ou artificiels a beaucoup augmenté et plus tôt cette année, il y a eu près de [*fr1] 1 000 000 de bitcoins artificiels sont restés les blockchains Binance smart Chain (BSC) et Ethereum (ETH).

Une grande majorité de ces types de jetons proviennent du projet Wrapped Bitcoin (WBTC), car la capitalisation boursière de l’ERC20 est la dix-huitième plus importante parmi 13 373 actifs cryptographiques. Au moment de mettre sous presse, WBTC comprend une offre actuelle d’environ 236 882 bitcoins enveloppés avec une valorisation d’environ 5,38 milliards de dollars aujourd’hui.

Cependant, l’offre en circulation de WBTC a eu une petite affaire au cours des 3 derniers mois, car il y avait 280 505 WBTC vivants le 23 avril 2022, conformément aux statistiques de Sand Dune Analytics. À l’époque, BTC était du mercantilisme pour 39 000 $ par unité et la capitalisation boursière du WBTC était également évaluée à 10,93 milliards de dollars.

WBTC est émis sur Ethereum et à l’époque, le jeton BSC BEP2 autrement appelé BTCB avait une offre actuelle d’environ 105 172, et ces jours-ci, la disponibilité n’a pas beaucoup changé comme il y a 105 175 BTCB en circulation. Il y a 3 mois, le stock de BTCB était au prix de 4,10 milliards de dollars et ces jours-ci, il est de 2,39 milliards de dollars.

Alors que 53 582 bitcoins synthétiques sont effacés d’un mélange de jetons basés sur Ethereum et que la majeure partie de la réduction provient du WBTC. Cependant, les mesures de Sand Dune Analytics indiquent que HBTC et RENBTC ont connu des baisses au cours des quatre-vingt-dix derniers jours.

Le HBTC a atteint un sommet de 39 870 le 15 mai 2022 et aujourd’hui, la quantité de HBTC en circulation est de 38 970. Actuellement, la gamme de mélange de bitcoins synthétiques ou enveloppés sur chaque BSC et ETH représente environ 1,847% du plafond d’offre de 21 millions de BTC. La quantité de bitcoins artificiels ou enveloppés sur Ethereum équivaut à lui seul à 1,344%, ce qui suggère que cette offre de BTCB vivante représente 0,503% de l’offre plafonnée de BTC.

