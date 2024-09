Les statistiques montrent que la criminalité à Santa Fe est en baisse à court terme, mais en hausse sur une période de cinq ans

8 septembre — Les taux élevés de crimes contre les biens et de violence ont suscité des appels à Santa Fe et dans tout l’État pour des solutions à ce que beaucoup de gens décrient comme un problème croissant.

Bien que les taux de criminalité fluctuent d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre, les données sur une période de cinq ans — bien avant l’apparition de la COVID-19 jusqu’à la fin juillet, lorsque la pandémie était presque oubliée — montrent une augmentation significative de nombreux types de crimes à Santa Fe à des taux qui ont persisté.

Le département de police de Santa Fe a constaté une légère diminution de la criminalité globale au cours des sept premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2023 – une baisse de moins de 100 incidents, avec une baisse particulière des homicides, des incendies criminels et des cambriolages et une certaine augmentation des vols, des vols et des agressions.

Le New Mexican commencera à publier mensuellement des statistiques sur la criminalité urbaine en utilisant les données fournies par l’agence.

« Je pense que les données suggèrent que nous faisons des choses constructives pour mettre en lumière la criminalité et arrêter les personnes impliquées dans des activités criminelles », a déclaré le maire de Santa Fe, Alan Webber. « Je pense que nous pouvons faire plus, et il existe une liste de choses que nous devons faire pour y parvenir. [police Chief Paul] Joye et moi avons discuté de ce qui est déjà en train d’être fait et qui peut être décrit au public plus largement, ce qui démontre que nous n’avons pas à simplement accepter un comportement criminel.

La police accuse la consommation de drogue et le sans-abrisme, ainsi que les récidivistes, d’être à l’origine de violences, de vandalisme, de vols et d’autres problèmes qui continuent de tourmenter les résidents et les entreprises de la ville.

« À l’heure actuelle, les responsables ne sont pas tenus responsables des crimes qu’ils commettent », a déclaré Joye dans une récente interview.

Webber a noté l’utilisation croissante du fentanyl et « le changement généralisé de comportement que le fentanyl crée chez les gens ».

La ville n’est pas seule dans ses difficultés. La gouverneure Michelle Lujan Grisham a fait de la sécurité publique et de la lutte contre la criminalité une priorité absolue pour le Nouveau-Mexique, et les législateurs ont examiné les données sur la criminalité, en particulier à Albuquerque, la plus grande ville de l’État. Les conseillers municipaux de Santa Fe ont organisé des réunions publiques où des personnes indignées ont exprimé leurs frustrations et exigé des mesures.

Crystal Armijo, qui travaille dans le domaine de la prévention des pertes à l’épicerie Albertsons sur Zafarano Drive, a déclaré lors d’une récente réunion publique sur la sécurité publique à laquelle ont participé des dizaines de personnes qu’elle a constaté une augmentation des vols à l’étalage difficile à combattre.

« Nous n’appelons même plus la police, car quand ils arrivent, ils sont déjà partis », a-t-elle déclaré à propos des délinquants.

Webber a souligné certains changements comme facteurs potentiels de diminution de certaines infractions : les patrouilles de la police de l’État du Nouveau-Mexique sur Cerrillos Road, un programme du ministère de la Justice de l’État visant à enquêter sur les délits de vente au détail et les agents de sécurité privés embauchés par la ville pour le centre-ville.

Webber a également souligné plusieurs opérations menées par la police municipale cette année visant à lutter contre les infractions au code de la route et au bruit, les vols à l’étalage et la conduite en état d’ivresse.

Il a mentionné une opération baptisée Operation Night Watch, dans laquelle les policiers ont utilisé des « données de points chauds » sur les crimes contre les biens lors de leurs patrouilles. Cette opération a donné lieu à 14 arrestations et 86 citations, selon le département.

« Que les gens le sachent ou non, lorsqu’ils signalent un crime, ils fournissent des informations essentielles au service de police pour mener à bien leur travail en s’appuyant sur des données », a déclaré Webber. « Les données sont très importantes pour répondre à des questions de base… mais elles constituent également l’outil fondamental que la police utilise pour faire son travail le plus efficacement possible. »

Selon la police, la hausse des crimes pendant les mois d’été est une tendance courante. Mais deux fusillades survenues dans des zones commerciales de Santa Fe ces derniers mois, dont l’une mortelle, ont choqué les habitants de tout l’État.

Un homme de 83 ans a été tué dans un violent détournement de voiture un matin d’août sur le parking d’un centre commercial très fréquenté du sud de la ville, et un employé de 20 ans d’un drive-in Sonic sur Cerrillos Road a été blessé par balle à la tête juste avant la fermeture. Angel Daniel-Albiery Avila Morales a montré des signes prometteurs de rétablissement malgré les doutes initiaux du personnel médical quant à sa survie à ses blessures.

La police a arrêté des suspects dans les deux fusillades.

Malgré ces incidents très médiatisés, Santa Fe n’a connu que deux cas d’homicide criminel cette année, contre cinq l’année dernière.

Un examen des données des cinq dernières années est peut-être plus révélateur des tendances en matière de criminalité que les comparaisons d’une année sur l’autre :

* Le nombre total d’infractions recensées jusqu’au 31 juillet 2024 était de 3 656, contre 2 828 au cours de la même période en 2019.

* Les vols de véhicules à moteur ont plus que doublé en cinq ans, passant de 144 au cours des sept premiers mois de 2019 à 361 cette année.

* Le nombre d’infractions de tous types était plus élevé en 2024 qu’en 2019, à l’exception des vols, qui ont légèrement diminué.

Alors que la police de Santa Fe a reçu près de 500 appels de service de plus cette année que l’année dernière, les temps de réponse médians ont également augmenté de plus d’une minute pour les appels hautement prioritaires – de 7h31 à 8h50 pour l’expédition à l’arrivée.

Le temps médian nécessaire aux opérateurs du comté de Santa Fe pour envoyer un appel 911 hautement prioritaire a augmenté régulièrement ces dernières années, passant de 6h38 en 2018 à 23h10 en juillet.

Webber a reconnu que la perception des niveaux de criminalité diffère souvent des chiffres du service de police, mais il a plaidé pour une « conversation éclairée et constructive » sur la criminalité et sur la manière dont les politiques peuvent avoir un impact.

« Je pense que c’est pourquoi il est important de tenir un débat éclairé sur les données et de réfléchir aux moyens par lesquels les gens peuvent prendre des mesures spécifiques et directes pour être des partenaires dans la prévention de la criminalité », a-t-il déclaré.

« Si vous avez été victime d’un crime, en particulier d’un crime violent, si votre entreprise ou votre domicile a été cambriolé ou cambriolé, je pense que cela va absolument changer votre attitude personnelle à l’égard de la sécurité. Nous devons tenir compte à la fois de la réalité des données, mais aussi de la réalité de ce que ressentent les gens. »