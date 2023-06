Les statistiques montrent la créativité et le rythme de travail inégalés de Jack Grealish alors que les yeux de la star de Man City à 100 millions de livres sterling triplent

Manchester City est à un match de réaliser un triplé historique et les statistiques montrent que l’importance de Jack Grealish pour la cause ne peut être sous-estimée.

Les Citizens affronteront l’Inter Milan ce soir dans le cadre de l’événement phare de l’UEFA, sachant qu’une victoire scellerait une place dans l’histoire après avoir déjà remporté la Premier League et la FA Cup.

4 Grealish est devenu l’un des joueurs les plus importants de Man City Crédit : Getty

4 La star anglaise a prospéré lors de sa deuxième saison à City Crédit : Getty

Un homme qui a été crucial pour cette campagne a été Grealish, qui s’est considérablement amélioré depuis sa première saison à l’Etihad.

L’international anglais de 100 millions de livres sterling a semblé avoir du mal à s’adapter aux exigences de Pep Guardiola, mais a été beaucoup plus dangereux cette année.

Il a disputé les 12 matchs de la Ligue des champions de City et a créé 35 occasions.

C’est le record d’un joueur anglais dans la première compétition de l’UEFA depuis qu’Opta a commencé à enregistrer des données en 2003.

Il n’est qu’à deux chances d’égaler les 37 de Dusan Tadic créés lors de la campagne 2018/19 lorsque l’Ajax s’est qualifié pour les demi-finales.

Aucun joueur depuis n’a égalé ou même approché ce nombre jusqu’à présent.

Ainsi, au moment où la finale se terminera samedi, l’ex-star d’Aston Villa pourrait être un triple vainqueur et se vanter d’une réalisation personnelle impressionnante.

4 Grealish a été une menace constante pour City Crédit : Getty

Incroyablement, malgré la création de toutes ces opportunités, Grealish n’a qu’une passe décisive en Ligue des champions cette année.

Il a donc fait son boulot, mais ses coéquipiers n’ont pas su concrétiser les occasions.

Mais le joueur de 27 ans n’est pas seulement doué pour faire des ravages, il est un porteur de ballon suprême et a parcouru la plus grande distance avec le ballon cette année.

Grealish a parcouru 3 208 mètres en remontant le terrain, ce qui est plus que les deux meilleurs de l’Inter combinés.

Nicolo Barella et Alessandro Bastoni ont réussi 2 786 mètres ensemble.

Ainsi, après un démarrage relativement lent à Manchester, Grealish montre maintenant pourquoi les Citizens ont tant payé pour le signer.

4 Grealish a la capacité de glisser avec le ballon et de parcourir d’énormes distances Crédit : Getty

Et maintenant, il peut aider City à remporter le triplé.

S’exprimant après la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester United le week-end dernier, il a déclaré: « Il y en a un de plus, et je ne peux pas attendre. Cela me rend ému. [thinking about it].

« Vous savez tous à quel point j’aime le football et je regarde le football, mais quand vous êtes enfant, vous ne pensez pas à des choses comme ça [winning the treble] parce que c’est si loin.

« Même en venant à City, je pensais que je gagnerais des trophées, mais je ne pensais pas que je gagnerais le triplé ou que j’aurais une chance de le gagner.

« Nous savons que ce sera une autre finale difficile, mais nous ne pouvons pas l’attendre.

« Il nous restait deux matchs à jouer pour remporter le triplé et nous avons un autre match énorme. »