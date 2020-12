Les données ont également montré que le nombre de décès toutes causes confondues au cours des 11 premiers mois de cette année a augmenté de 229700 ou près de 14% par rapport à la même période en 2019.

« Je voudrais noter que plus de 81% de l’augmentation des taux de mortalité au cours de cette période (entre janvier et novembre) est liée au COVID et aux conséquences de la contamination par le COVID », a déclaré Golikova.