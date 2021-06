Les statistiques des ligues noires obtiennent un traitement officiel sur Baseball Reference

À la base, le baseball est un jeu de nombres, caractérisé par la phrase familière : « Vous êtes ce que le dos de votre carte de baseball dit que vous êtes. »

Pendant près de trois décennies, les joueurs de baseball noirs ont concouru sur des terrains identiques selon les mêmes règles que leurs homologues blancs, mais étaient considérés comme inférieurs – même si leur style de jeu et leur niveau de compétition disaient le contraire.

En décembre dernier, la Major League Baseball a fait un pas de géant pour corriger cela en élevant officiellement les ligues noires au statut de ligue majeure.

La transformation franchit une nouvelle étape mardi avec les statistiques de la Ligue noire désormais répertoriées aux côtés de celles de la Ligue américaine et de la Ligue nationale sur Baseball-Reference.com.

«C’est une opportunité pour l’Amérique d’en apprendre davantage sur certains des plus grands joueurs de baseball qui ont jamais joué au football. Ils avaient juste un teint plus foncé », explique Larry Lester, co-fondateur du Negro Leagues Museum à Kansas City.

Alors que le site Web affiche les statistiques des joueurs de la Negro League depuis au moins une décennie, les changements les plus visibles peuvent être observés parmi les classements officiels des records de saison et de carrière – avec de grands Negro Leaguers tels que Josh Gibson (qui a atteint 0,466 en 1943 ) et Satchel Paige (qui avait une MPM de 0,72 en 1944) figuraient en bonne place.

Avec l’aide de la Society for American Baseball Research, de Seamheads.com et des familles des anciens joueurs de la Negro League, le projet est maintenant devenu une réalité, même s’il est loin d’être terminé.

« Il reste beaucoup à faire », a déclaré Sean Forman, président de Sports Reference. « Les statistiques sur notre site changeront au fur et à mesure que de nouvelles informations seront découvertes. »

Avec des joueurs charismatiques et un style de jeu passionnant, l’histoire des Negro Leagues a longtemps été célébrée dans la tradition du baseball. Mais les statistiques réelles ont été difficiles à retrouver.

« Pendant de nombreuses années, nous avons entendu ces belles histoires. Une partie du folklore et une partie de la vérité embellie. Ces vérités sont depuis longtemps un élément essentiel des statistiques et du récit de la Ligue noire », a déclaré Lester. « Bien que ces histoires puissent être divertissantes, un dialogue peut désormais inclure des statistiques quantifiées et qualifiées pour soutenir la grandeur authentique de ces grands athlètes comme Josh Gibson.

« La beauté des statistiques est qu’elles humanisent maintenant ces héros populaires. Ces statistiques légitiment leurs réalisations.

Cependant, les chiffres ne peuvent pas dire toute l’histoire. Pour commencer, les ligues noires ont joué beaucoup moins de matchs en une saison que les ligues majeures. Mais en utilisant des statistiques qui s’ajustent aux moyennes et aux stades de la ligue, il est plus facile de comparer des joueurs de différentes époques.

Par exemple, le classement de carrière OPS+ (ajusté sur la base plus le pourcentage de slugging) ressemble à ceci :

1. Babe Ruth 206

2. Ted Williams 191

3. Oscar Charleston 184

4. Mike Truite 183

5. Obligations Barry 182

Oui, c’est la star de Negro Leagues Charleston (1920-41) derrière seulement le Sultan de Swat et le Splendid Splinter. Les autres Negro Leaguers Turkey Stearnes (177) et Mule Suttles (172) se classent également parmi les 10 premiers.

Lester dit qu’il y a encore plus d’informations sur les grands Negro Leaguers qui n’attendent que d’être vérifiées par les archives officielles.

« Je suis tellement frustré que nous n’ayons pas été en mesure de trouver un score de boîte en 1938 lorsque Josh Gibson a frappé quatre circuits », dit Lester. « Nous avons trois comptes de journaux de lui frappant quatre circuits à Zanesville, Ohio, mais ces quatre Les home runs ne sont pas inclus dans les statistiques finales car nous devions avoir un score complet pour que les données puissent être équilibrées. »

C’est en partie pourquoi Gibson ne figurera pas sur la liste des coups de circuit en carrière. Son total officiel de 165 est bien inférieur aux « près de 800 circuits » inscrits sur sa plaque du Temple de la renommée. Mais son taux d’un circuit tous les 13 au bâton se compare avantageusement à celui des légendaires cogneurs Ruth et Bonds.

Et c’est le point.

« Il y avait plusieurs conversations que j’avais toujours sur le noir et blanc. C’était comme si Josh Gibson était l’un des plus grands joueurs de baseball noirs », a déclaré l’arrière-petit-fils de Gibson, Sean Gibson. « Maintenant, nous pouvons dire que Josh Gibson est considéré comme l’un des plus grands joueurs de baseball joueurs de tous les temps. »

