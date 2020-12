Tottenham Hotspur directeur José Mourinho a balayé les critiques du style de jeu conservateur de son équipe à la suite de mercredi Défaite 2-1 contre Liverpool, disant que l’accent est trop mis sur les statistiques de possession dénuées de sens.

Les Spurs n’avaient que 24% du ballon et 19 passes dans le dernier tiers par rapport aux 200 de Liverpool, mais Mourinho a insisté sur le fait que la meilleure équipe avait perdu après qu’une tête de Roberto Firmino à la 90e minute ait refusé au club du nord de Londres un point durement disputé.

« J’aime tout dans le football », a déclaré Mourinho avant le match de Premier League dimanche à domicile contre Leicester City. «J’aime l’attaque organisée, j’aime le football avec plus de transitions, j’aime défendre avec un bloc haut ou avec un bloc bas.

«Les médias aiment le mot possession et les statistiques. Parfois, vous dites: «les statistiques indiquent que le joueur B a eu 92% d’efficacité dans ses passes». Mais ils ne disent pas que ce joueur n’a fait que des passes de deux mètres. Et ils ne disent pas que ce joueur était un défenseur central qui n’a passé qu’à l’autre défenseur central.

«Les statistiques sont souvent comme un morceau de viande ou de poisson incroyable mais mal cuit. Cela ne me dit pas grand-chose. Ce qu’il me dit, c’est le nombre de buts que vous marquez et les chances que vous créez. Vous pouvez avoir moins de balle mais marquer plus de buts. »

Les Spurs sont deuxièmes du tableau avec 25 points, trois derrière le leader Liverpool.