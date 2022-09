Les statistiques de passage des ours pendant deux semaines se lisent presque comme une histoire d’horreur – Shaw Local

À l’approche de cette saison, nous savions tous que le jeu de passes des Bears allait être un travail en cours.

Personne ne s’attendait à ce que Justin Fields complète 30 à 35 passes pour 300 à 350 verges chaque semaine.

Mais les chiffres de Fields sont si épouvantables qu’ils se lisent presque comme une histoire d’horreur : 15 pour 28, 191 verges, 2 touchés et 2 interceptions.

En deux matchs !

Maintenant, oui, l’un était sous une pluie battante et l’autre est venu sur la route contre les Packers, qui ont l’une des meilleures défenses de la ligue.

Mais encore – les équipes ne peuvent pas gagner de manière cohérente sans accumuler quelques mètres dans les airs.

“C’est une préoccupation”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus lundi, un jour après la chute des Bears 27-10 à Green Bay. “Nous voulons nous améliorer là-bas … cela ne fait aucun doute.”

Les chiffres doivent presque s’améliorer. Ils ne peuvent certainement pas être bien pires.

Le meilleur receveur Darnell Mooney a 2 attrapés pour 4 verges. Le meilleur ailier serré Cole Kmet n’a aucune réception (il a laissé tomber son seul objectif dimanche).

Les principaux receveurs des Bears sont RB David Montgomery (5 attrapés pour 38 verges) et Equanimeous St. Brown (3-57).

Fields se classe 32e pour les verges par la passe, 33e pour les tentatives de passes et 31e pour les réussites.

Le QB des Dolphins Tua Tagovailoa a lancé plus de verges que Fields en 15 minutes dimanche, accumulant 199 et lançant 4 touchés au quatrième quart alors qu’il ramenait Miami à une victoire folle de 42-38 contre les Ravens. Bien sûr, cela aide lorsque vous lancez des WR mortels comme Tyreek Hill et Jaylen Waddle.

Eberflus, sans surprise, a insisté sur le fait que les Bears ont des meneurs de jeu qui peuvent – ​​et vont – intensifier.

« Nourrissons les gars qui ont du talent, qui peuvent prendre un court lancer et … aller au centre-ville », a déclaré Eberflus, dont l’équipe accueille les Texans dimanche. «Et nous avons un bon lanceur de balles profondes. Nous devrions aussi l’utiliser. …

“(Les entraîneurs) vont travailler sans relâche pour y parvenir cette semaine.”

Cela commence par faire toucher les gars tôt. Jetez un simple cinq-et-out. Un parcours en boucle. N’importe quoi pour obtenir un élan dirigé dans la bonne direction.

(Je commencerais même un jeu avec une bombe de jeu. Même si elle ne touche pas, au moins vous mettez les sécurités en alerte).

Quant à Fields, il est important de se rappeler qu’il n’en est qu’à sa deuxième année et qu’il n’a pas d’échappées décisives. La progression se fera par petits pas et il y aura beaucoup de faux pas en cours de route.

J’ai cependant deux soucis :

• Les champs ne sont pas si précis. Nous l’avons vu maintes et maintes fois au camp d’entraînement sur des parcours simples sans défenseurs en vue.

Dimanche, il a renversé Mooney sur une passe en profondeur au début du quatrième quart. C’est le genre de lancer que font les QB médiocres. Parfois ils y arrivent, parfois non.

Les spéciaux mettent cette balle sur les chiffres à chaque fois.

• Manque de sensibilisation globale sur le terrain. Maintenant, souvent, les gars vont grandir dans ça. Le jeu ralentit et vous savez avant même que la balle ne soit cassée qui doit s’ouvrir en fonction de ce que montre la défense.

De plus, toutes les pièces ne se développeront pas comme elles sont conçues. Un exemple parfait est venu lors de l’entraînement d’ouverture des Bears de la deuxième mi-temps dimanche lorsque Equanimeous St. Brown a dépassé Packers CB Eric Stokes et s’est retrouvé grand ouvert sur la ligne de touche. Après avoir regardé à gauche, Fields a repéré St. Brown, qui avait sa main droite levée vers le ciel. Fields n’a cependant pas appuyé sur la gâchette et a largué le ballon à David Montgomery pour un gain de 7 verges.

St. Brown nous a dit lundi qu’il était censé courir une boucle, mais il a tellement battu Stokes qu’il a continué.

“Lorsque nous levons la main (en l’air), nous l’appelons” boîte aux lettres “”, a déclaré St. Brown. “Donc, si vous n’allez pas suivre votre route et que vous allez suivre la route ‘go’, levez la main pour que le quart-arrière le sache.”

Au lieu d’un éventuel touché, les Bears ont dû lancer.

À un moment donné au cours des prochaines semaines, les Bears croient que cette infraction deviendra une unité dangereuse.

« (Avec) chaque équipe qui a une nouvelle attaque, il faudra un certain temps pour corriger tous les petits détails », a déclaré St. Brown. « Ce n’est pas facile de le faire de manière cohérente. La défense est également payée pour vous arrêter.

“Donc, je pense que chaque fois qu’une équipe a un nouvel entraîneur, une nouvelle attaque, cela va prendre un certain temps pour s’y faire.”