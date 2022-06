Les statistiques de la police confirment ce que nous savons depuis un certain temps, mais cela ne tient toujours pas les individus responsables

Il y a eu, dans ma vie, une douzaine de chefs de police de Toronto.

Je ne me souviens pas d’un seul d’entre eux qui ait jamais offert un public mea culpa pour les péchés racistes de sa police.

Le chef de la police James Ramer s’y est rendu mercredi, les cibles de sa repentance institutionnelle, en particulier les communautés racialisées et autochtones de la ville. Et bien sûr, ils le méritent le plus explicitement. Parce que ce que nous savons tous depuis longtemps, pour toujours, c’est ce que les propres données concrètes du service de police de Toronto ont révélé : les Noirs et les Autochtones ont subi un poids disproportionné des forces policières cinétiques, de l’application excessive de la loi et des conséquences en cascade de la justice pénale à partir de ce.

Peut-être que Ramer serait arrivé à ce moment historique de toute façon. Mais avouons-le: l’illumination de données inédites publiées mercredi était le TPS – et tous les services de police de la province – obligés de collecter et d’analyser leurs propres mesures de recours à la force, comme l’exige l’Anti-Racism Loi adoptée par le gouvernement provincial en 2019.

Ce sont leurs propres données, et non le résultat du journalisme d’investigation ou des universitaires en criminologie, et elles ne peuvent plus être réfutées.

« Les résultats ont confirmé ce que nous disent depuis de nombreuses décennies les communautés racialisées, en particulier la communauté noire et autochtone », a admis Ramer lors de sa conférence de presse. « Qu’ils sont disproportionnellement surpolicés. Ces données démontrent les tristes réalités de ces expériences. En tant qu’organisation, nous n’avons pas fait assez pour nous assurer que chaque personne dans notre ville reçoive des services de police équitables et impartiaux.

« Pour cela, en tant que chef de la police et au nom du Service, je suis désolé, et je m’excuse sans réserve. »

À savoir : ce qui saute aux yeux le plus dramatiquement, ce qui reflète le moins bien le service de police dans les données de 2020 analysées, c’est que les Noirs sont 2,2 fois plus susceptibles de vivre une « interaction » avec les flics de Toronto – arrestations, appréhensions, contacts avec des personnes désignées comme «suspects» – et sont 1,6 fois plus susceptibles d’être manipulés avec force lorsqu’ils sont impliqués dans les interactions. Malgré un peu plus de 10% de la population de la ville. Lorsque la force a été utilisée, un agent a pointé son arme de poing sur une personne noire 57,5 ​​% du temps; 41,6 pour cent du temps avec des individus blancs.

De manière significative, la police s’est retournée à l’intérieur et a révélé une grande partie de la laideur du sectarisme à l’intérieur. Cela peut être attribué au long chemin parcouru depuis le désastreux vidage de données qu’un inspecteur d’état-major de la Division 31 du nom de Julian Fantino – plus tard chef de la police Fantino – a partagé avec un comité de North York sur les relations communautaires, raciales et ethniques 33 ans il y a: Que, alors que les Noirs représentaient 6% de la population de Jane-Finch, ils auraient représenté 82% des vols et des agressions, 55% des vols de sac à l’arraché et 51% des infractions liées à la drogue l’année précédente.

L’enfer s’est déchaîné après que le seul journaliste dans la salle – Royson James du Star – ait rapporté l’événement.

Il s’agissait de données inutiles, peu sophistiquées et sans contexte qui n’ont rien fait d’autre que de stigmatiser davantage une partie particulière de la population. La collecte de telles données sur la criminalité fondée sur la race est illégale depuis des décennies.

Comme le Dr Mai Phan, le consultant expert en données qui a partagé le podium avec Ramer mercredi, a répondu à la question d’un journaliste sur les taux de criminalité dans les communautés « avec qui la police réagit » – pourquoi il n’y avait rien dans ce paquet de données à ce sujet : « Ce que nous ‘ Ce qui nous intéresse pour l’analyse, c’est que lorsque nous répondons à ces incidents qui peuvent impliquer de manière disproportionnée différents groupes de personnes, y répondons-nous de manière juste et équitable avec des résultats similaires en matière d’utilisation de la force, quelle que soit la race des individus impliqués.

«Nous faisons très attention de ne pas parler de taux de délinquance différentiels… parce que c’est un langage qui est généralement utilisé pour criminaliser les communautés et les groupes. Cela se prête à la stigmatisation potentielle des personnes qui sont vulnérables dans notre société en raison de barrières structurelles et de systèmes historiques d’oppression.

Si c’est un sujet à aborder, incorporant les barrières de classe, économiques et sociétales, cela va bien au-delà du domaine de la police.

Donc, cela doit plutôt être le point de départ, où les communautés les plus touchées et ceux qui les surveillent peuvent trouver un terrain d’entente. Même s’il y aura sans aucun doute beaucoup de ceux qui rejetteront la contrition de Ramer, ils auront peu de foi dans la lourde tentative de l’institution de s’inverser, comme de faire demi-tour sur le Queen Mary en mer.

« Je suis ici pour aborder ce que je considère comme vraiment flagrant en termes de cette cascade de relations publiques particulière qui a été livrée par le chef Ramer », a déclaré Beverly Bain, une militante de longue date qui, au micro mercredi matin, s’est identifiée comme faire partie de la «No Pride in Policing Coalition».

« Cela n’a rien à voir avec la communauté noire. En fait, la communauté noire n’a jamais demandé d’excuses. Je ne pensais pas non plus que vous vous excusiez auprès de la communauté noire. Vous vous excusez auprès de votre base.

Parce que Ramer a effectivement livré une partie de ses remarques au corps de police, reconnaissant qu’il sera difficile pour les membres d’accepter les données brutes et leurs implications. Et c’est là que tout l’exercice s’effondre, avec l’affirmation de Ramer selon laquelle, bien que le racisme manifeste ne puisse jamais être toléré, le problème est systémique. « Je veux que vous sachiez qu’il s’agit d’une lacune organisationnelle et que cela ne concerne pas vos actions en tant qu’officiers de police individuels et membres civils. »

Combien de fois « le système » est blâmé, la culpabilité systémique pointée du doigt, comme si ce système circulatoire toxique était une bête distincte plutôt que la somme de ses parties, de personnes ; de, en l’occurrence flicsqu’ils soient minoritaires dans leur nombre raciste, que leur racisme soit inconscient, ou que leur habilitation résulte du silence car franchir la mince ligne bleue est aliénant.

L’accumulation de données, bien qu’impressionnante dans sa collecte de statistiques et l’examen minutieux imposé à ces informations par des experts en analyse, est cependant délibérément opaque là où elle devrait compter. Il ne tient pas les individus responsables. Ramer affirme, à juste titre, que la loi imposant la collecte de données ordonne sans équivoque que les informations soient rendues anonymes. Cette directive est inscrite directement dans la Loi.

Ensuite, la loi a besoin d’une réécriture.

« Il s’agit de racisme systémique », a souligné le chef à maintes reprises. « Il ne s’agit pas des actes d’un individu. Les actes individuels peuvent être dénoncés par les personnes qui en sont offensées, par d’autres agents qui en sont témoins, par des tiers qui en sont témoins.

Il existe, a insisté Ramer, de multiples voies pour les plaignants et pour le service de police, en tant qu’institution, pour discipliner ses membres en interne via la chaîne de commandement – ​​ou, au-delà, si nécessaire, via les tribunaux. L’anonymisation, a-t-il poursuivi, est la meilleure pratique pour une réforme organique.

«Je serais vraiment inquiet si tout ce que faisaient les agents, ils étaient toujours identifiés. Parce que je pense que ce qui se passerait, c’est qu’ils deviendraient moins susceptibles de s’engager et ce n’est pas une bonne chose dans le maintien de l’ordre. Si nous commençons à créer un environnement où les agents vont aller, eh bien, non, cela va juste être un autre point contre moi parce que je vais en fait à cet appel et j’engage cette personne, ce n’est pas une bonne chose pour quelqu’un. »

Sauf que le système interne de correction et de responsabilité ne fonctionne clairement pas. En fait, c’est l’essence même du contenu de cette stratégie de collecte de données basée sur la race. C’est pourquoi Ramer a présenté ses excuses sans précédent.

Oh oui, ils servent, et la plupart, je suis d’accord, servent bien. Mais l’anonymat protège les malfaiteurs, les fanatiques, les brutes. Il couvre le disgracieux.

L’obscurité est l’ennemie de la confiance.

