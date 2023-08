Les statistiques de la police à Summerland sont inférieures à celles du reste de la région

Les chiffres des services de police ont montré une baisse du nombre et des taux d’incidents à Summerland au cours de la dernière année, selon des informations récemment publiées par Statistique Canada.

Le rapport sur les statistiques de la criminalité basées sur les incidents, qui couvre les chiffres annuels de 1998 à 2022, a été publié le 27 juillet.

Ces chiffres montrent le nombre d’incidents, les taux et le nombre de personnes accusées. Cependant, ils ne ventilent pas les activités policières en catégories telles que les crimes contre les biens et les crimes violents.

Selon les statistiques, il y a eu 697 incidents en 2022. Ce chiffre est considérablement inférieur aux 922 incidents de 2021, et également inférieur aux chiffres de 2018, 2019 ou 2020.

Le taux d’incidents est nettement inférieur à celui des années précédentes et a diminué de près de 25 % par rapport aux chiffres de 2021.

Lorsque le taux d’incidents est calculé sur la base d’une population de 100 000 habitants, les statistiques de Summerland sont inférieures à celles des autres détachements dans le sud de l’Okanagan Similkameen, et également inférieures à la moyenne provinciale.

Summerland avait un taux de 5 395,57 incidents pour 100 000 habitants, contre 8 847,14 pour Princeton, 7 905,14 pour Keremeos, 7 982,14 pour Osoyoos, 7 812,78 pour Oliver et 20 588,79 pour Penticton. La moyenne provinciale était de 8 138,63 incidents pour 100 000 habitants.

En 2022, il y a eu 52 incidents non fondés à Summerland, contre 80 l’année précédente.

Au total, 49 personnes ont été inculpées en 2022. Il s’agit du nombre le plus bas des cinq dernières années, et nettement inférieur à celui de 2020, lorsque 127 personnes ont été inculpées. Les personnes inculpées en 2022 comprenaient 48 adultes et un jeune.

Les détachements de la GRC suivent également les tendances en matière de services de police, ventilant les chiffres par catégories qui sont partagés sur une base trimestrielle avec les administrations municipales et régionales.

En 2022, 130 incidents de crimes violents ont été signalés, contre 184 en 2021 et 142 en 2020. En 2022, 394 incidents de crimes contre les biens ont été signalés à la police, contre 463 en 2021 et 407 en 2020.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

GRC Summerland