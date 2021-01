L’interface personnalisée stable One UI 3.0 de Samsung basée sur Android 11 a commencé à fonctionner sur plusieurs smartphones Galaxy premium. Bien que la dernière version du logiciel prétende optimiser la batterie du smartphone, certains utilisateurs du Galaxy S20 FE 5G signalent des statistiques de batterie manquantes en raison d’un bug étrange. Selon la publication néerlandaise GalaxyClub.nl, le problème semble également affecter les utilisateurs de Galaxy S20, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Note 10. Samsung n’a pas encore résolu le bogue présumé avec une solution appropriée.

Un utilisateur du Galaxy S20 FE 5G sur le forum de la communauté Samsung a indiqué que les statistiques d’utilisation de la batterie avaient disparu du jour au lendemain. «Les miens ont disparu et j’ai essayé de réinitialiser mon téléphone, mais je n’y suis toujours pas», a déclaré un autre utilisateur de téléphone Galaxy après la mise à jour One UI 3.0. Le problème est apparemment apparu après le 1er janvier 2021, les utilisateurs affirmant qu’ils ne pouvaient pas afficher les statistiques de la batterie à partir de ce jour. Le bogue n’affecte apparemment pas la durée de vie de la batterie avec les téléphones exécutant OneUI 3.0 basé sur Android 11; c’est toujours ennuyeux pour les utilisateurs qui aiment suivre les données d’utilisation de leurs applications. Comme mentionné, la cause du bogue reste inconnue, pour le moment.

Notamment, un utilisateur du forum Samsung est venu avec une solution de contournement qui pourrait résoudre le problème jusqu’à ce que le géant de la technologie sud-coréen publie la prochaine mise à jour One UI 3. Selon l’article, le Galaxy Galaxy S20 FE 5G et les autres utilisateurs concernés doivent ouvrir l’application Paramètres sur le téléphone, puis accéder au sous-menu Applications. Ici, appuyez sur la petite icône à côté du texte Vos applications, puis activez l’option Afficher les applications système et appuyez sur OK. À partir de là, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’application Samsung Device Health Manager Service dans la liste et appuyez dessus. Enfin, sélectionnez Stockage et appuyez sur l’option Effacer les données en bas. « Ensuite, donnez-lui assez de temps pour reconstruire son utilisation (quelques heures), et après cela, l’indicateur d’utilisation de la batterie sera à nouveau correct », a ajouté l’utilisateur.

La semaine dernière, le Galaxy Z Flip a commencé à recevoir One UI 3.0 basé sur Android 11 dans certaines régions. Les autres téléphones qui ont reçu la mise à jour stable incluent les modèles de la série Galaxy Note 10, du Samsung Galaxy S10 Lite et du Samsung Galaxy S20.