Les stations-service se tarissent et les automobilistes font la queue pour obtenir du carburant aux États-Unis, alors qu’une attaque de ransomware sur un pipeline entraîne des pénuries (VIDEOS) – RT USA News

Des chauffeurs ont été filmés en train de faire la queue pour le gaz alors que les stations auraient manqué de carburant le long de la côte Est, après qu’une attaque de ransomware a paralysé l’un des pipelines les plus vitaux des États-Unis. L’opérateur du pipeline a du mal à rétablir le service.

Vendredi, une attaque de ransomware a fermé un pipeline d’essence et de diesel de 5500 milles qui fournit près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de toute la côte est des États-Unis. Exploité par la Colonial Pipeline Company, l’artère vitale du combustible transite normalement 100 millions de gallons par jour du Texas jusqu’à New York. Le FBI a imputé l’attaque à «DarkSide», un groupe de hackers criminels que les médias croyaient opérer à partir d’un pays russophone.

Les prix de l’essence ont augmenté de près de 9 cents le gallon dans certains États, la moyenne nationale s’établissant à 2,99 $ mardi matin. Les prix devraient continuer à grimper au-delà de 3 $, un sommet jamais vu depuis 2014.





Les automobilistes du sud-est et le long de la côte est ont signalé des files d’attente et des pénuries dans les stations-service. «J’ai appelé 10 stations-service autour d’Asheville [North Carolina] et pas un seul n’a de gaz, » animatrice de podcast Katie Herzog tweeté. «En quoi n’est-ce pas la plus grande histoire aux États-Unis en ce moment?»

Une vidéo prétendument tournée à Asheville montre de longs retards dans plusieurs stations-service, avec des véhicules sauvegardés dans des blocs entiers. Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper (D), a déclaré lundi l’état d’urgence et a levé la réglementation pour tenter de faire en sorte que plus de camions-citernes réapprovisionnent les stations-service qui se tarissent.

Des scènes similaires ont été enregistrées dans d’autres endroits de la Caroline du Nord et dans les États voisins.

Alors que Colonial travaille toujours pour remettre son pipeline en service, la société a annoncé mardi que son site Web d’entreprise connaissait un «Interruption de service temporaire.» Cependant, la firme a ajouté que cette perturbation était « Sans rapport avec le ransomware, » et cela «Nous continuons à progresser sur notre plan de redémarrage du système.»

Nous subissons une interruption de service temporaire de notre site Web d’entreprise, sans lien avec le ransomware. Nous continuons à progresser sur notre plan de redémarrage du système et fournirons une mise à jour lorsque notre site Web sera restauré. – Pipeline colonial (@Colpipe) 11 mai 2021

Le gazoduc en question est en fait composé de quatre «lignes principales» et d’un certain nombre de «lignes latérales» plus petites, qui bifurquent de la route principale Texas-New York pour alimenter de plus petits terminaux sur la côte est. Avec ces lignes traversant plus d’une douzaine d’États, les effets de la perturbation étaient immédiatement apparents. Les commerçants se sont précipités pour importer du carburant par camion-citerne en provenance d’Europe, et l’administration Biden a invoqué des pouvoirs d’urgence pour permettre aux camionneurs de transporter plus de carburant que ce qui était habituellement autorisé. L’agence de protection de l’environnement a également renoncé mardi à la réglementation sur le smog sur le carburant vendu en Pennsylvanie, en Virginie, dans le Maryland et dans le district de Columbia, dans le but de minimiser les perturbations.

Avant la dernière cyberattaque, Colonial avait un bilan irrégulier en matière de sécurité et de fiabilité. En août dernier, il est apparu qu’une rupture de l’un de ses pipelines en Caroline du Nord avait provoqué le déversement de plus d’un million de gallons d’essence – le pire de l’histoire de l’État. Ce chiffre, obtenu par Colonial, a depuis fait l’objet d’un examen officiel.

En mars, l’Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) du ministère des Transports a estimé que l’exploitation continue du réseau pipelinier tel quel «Posent un risque d’intégrité des pipelines pour la sécurité publique, la propriété ou l’environnement», notant que 272 incidents avaient été signalés dans le sens de Colonial depuis 2000.

Dans l’un des plus importants de ces incidents, une explosion de pipeline colonial a tué un travailleur et déversé 4 400 barils d’essence dans un étang en Alabama en 2016. Plus tard cette année-là, une fuite souterraine de plus de 7 000 barils a été découverte dans l’état.

