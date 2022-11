Les stations-service en Haïti rouvrent pour la 1ère fois en 2 mois

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des cris d’excitation ont résonné dans les rues de Port-au-Prince tôt samedi alors que des stations-service ont ouvert leurs portes à travers Haïti pour la première fois en deux mois après qu’un gang puissant a levé un blocus de carburant paralysant. « Il y a du gaz maintenant ! Il y a de l’essence maintenant !”, criaient les gens en klaxonnant et les motos passaient en trombe alors que la capitale d’Haïti revenait lentement à sa cacophonie familière.

La sueur coulait sur les sourcils des gens alors qu’ils poussaient leurs voitures et leurs motos jusqu’à la station-service la plus proche et s’alignaient à côté de minibus colorés appelés “tap taps” arborant des messages tels que “Merci Jésus”.

“J’appellerais cela le jour où la vie recommencera”, a déclaré Davidson Jean-Pierre, 35 ans, propriétaire d’une petite entreprise de peinture en bâtiment.

Lui et ses employés pouvaient enfin se déplacer en Haïti avec des échelles et d’autres équipements encombrants qui ne pouvaient pas être facilement transportés sur la poignée de motos qui restaient en circulation pendant le blocus.

“Mon équipe va se remettre sur pied”, a déclaré Jean-Pierre.

Depuis qu’une fédération de gangs connue sous le nom de G9 a pris le contrôle d’une zone entourant un terminal de carburant clé à la mi-septembre, la vie en Haïti est devenue paralysée, laissant des millions de personnes comme Jean-Pierre temporairement sans travail.

Cette décision – visant à tenter d’évincer le Premier ministre Ariel Henry après avoir annoncé une hausse des prix de l’essence – a contraint les stations-service à fermer, les hôpitaux à réduire les services essentiels et les entreprises, notamment les banques et les épiceries, à limiter leurs heures d’ouverture. Cela a également aggravé une épidémie de choléra qui a tué des dizaines de personnes et en a rendu des milliers malades, les entreprises étant incapables de distribuer de l’eau potable.

Plus tôt cette semaine, près de 400 camions faisaient la queue au terminal nouvellement libéré de Varreux à Port-au-Prince, remplissant leurs réservoirs de carburant alors qu’un convoi de police lourdement armé les escortait vers les stations-service de la capitale et au-delà.

Les camionneurs sont arrivés après que le gang du G9, dirigé par l’ancien policier Jimmy Cherizier – surnommé “Barbecue” – a annoncé il y a une semaine qu’il levait le blocus quelques jours après des affrontements avec la police qui cherchait à reprendre le contrôle de la zone.

Alors que les camionneurs ont distribué 1,9 million de gallons de diesel et 1,2 million de gallons d’essence, beaucoup craignaient samedi que le carburant ne s’épuise bientôt alors qu’ils attendaient des heures en ligne sous un soleil de plomb.

“Je ne sais pas combien de temps ça va durer”, a déclaré Arnel Fildor, 28 ans, qui s’inquiétait également des prix élevés de l’essence et d’une crise économique écrasante alimentée par une inflation à deux chiffres qui a poussé ce pays de plus de 11 millions d’habitants dans une pauvreté encore plus profonde. “Tout le monde n’est pas égal. Nous n’avons pas la même capacité de survie. Nous mourons tous lentement ici.

Pendant le blocus, un rare gallon d’essence sur le marché noir se vendait au minimum à 4 000 gourdes haïtiennes (30 $), un prix que Jean-Pierre a refusé de payer, craignant qu’il n’ait été mélangé à d’autres liquides.

Samedi, il prévoyait d’acheter des litres d’eau et de remplir son réservoir de gaz propane, des courses de base impossibles pendant le blocus.

Pendant ce temps, des chauffeurs de tap tap comme Marc André, 40 ans, ont déclaré que même s’il s’agissait d’une réouverture de stations-service de secours, ils s’inquiétaient des prix élevés du carburant et de son impact sur leurs moyens de subsistance, les passagers étant incapables de payer le plein tarif.

“Ils ont levé le gaz au mauvais moment, lorsque l’économie ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré. « Ça va être assez dur pour les gens qui n’ont rien. L’essence ressemble à un sauveur, mais en même temps, cela va apporter des difficultés à beaucoup de gens.

À la mi-septembre, le Premier ministre a annoncé que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner massivement le carburant. En conséquence, un gallon d’essence est passé de 250 gourdes (2 $) à 570 gourdes (4,78 $), le diesel de 353 gourdes (3 $) à 670 gourdes (5,60 $) et le kérosène de 352 gourdes (3 $) à 665 gourdes (5,57 $) en un pays où environ 60% de la population gagne moins de 2 dollars par jour.

Le chauffeur de tap tap Jean Joël Destin, 39 ans, a déclaré que le gouvernement ne comprenait pas ce qu’il devait endurer pour gagner sa vie en Haïti.

« Vous n’avez personne vers qui vous tourner », dit-il.