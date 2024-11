Les stations du Transitway de Mississauga rouvriront et des modifications seront apportées aux itinéraires d’autobus

Région préférée







Plusieurs stations le long du Mississauga Transitway rouvrent aux navetteurs.

Demain (1er novembre), la station Renforth et les stations à l’est de Dixie — Tahoe, Tahoe, Etobicoke Creek, Spectrum et Orbitor — rouvriront après un mois de travaux de construction dans la région.

Durant cette période, plusieurs itinéraires MiWay ont été redirigés mais à partir de 6 heures du matin demain, les itinéraires 7, 39, 43, 74, 107 et 109 reprendront le service régulier, avec des bus disponibles depuis le niveau du quai.

Informations spécifiques au service à chacune de ces gares peut être trouvé ici.

Pendant ce temps, dans d’autres actualités MiWat, Route 51 Tomken a maintenant été prolongé vers le nord le long de Tomken Road pour desservir Gare GO de Bramalea, quai 12 (arrêt 6029).

Cet itinéraire fonctionnera en semaine et le samedi. En semaine, l’itinéraire aura une fréquence de service de pointe de 14 minutes le matin et de 27 minutes le midi. Le samedi, l’itinéraire aura une fréquence de service de 50 minutes.

Cet itinéraire étendu offrira aux clients une autre option pour se rendre à Brampton et accéder aux services de Brampton Transit et de GO Transit. Il offrira également un meilleur accès aux zones d’emploi le long de Tomken Road tout en réduisant les transferts pour les clients.

De plus, en raison de la forte demande des clients le dimanche midi et soir sur la Route 61 Mavis, le service fonctionnera désormais toutes les 15 minutes à midi et toutes les 23 minutes en fin de soirée après 22 heures (au lieu de toutes les 18 minutes et toutes les 43 minutes). respectivement).

