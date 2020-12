À l’exception des pistes de ski et des patinoires, les villes et les villages autrichiens ressemblent à des villes fantômes. Il s’agit du troisième arrêt forcé du pays, et les magasins, restaurants et écoles ont reçu l’ordre de fermer. Mais le pays a rouvert ses stations de ski, malgré la le verrouillage national, car les sports récréatifs tels que le snowboard et le ski sont exclus des restrictions imposées.

L’Allemagne et l’Italie voisines avaient exigé la fermeture des stations de ski dans toute l’Europe pendant les vacances, mais de nombreux pays comme l’Autriche et la Suisse ont jusqu’à présent refusé. Avec des règles de voyage strictes en place, au moins les habitants peuvent s’amuser sur les pentes comme celle de la montagne Goldeck dans le sud de l’Autriche.

Au cours du week-end, de nombreuses stations de ski autrichiennes ont atteint leurs limites de capacité et les routes d’accès ont dû être fermées par la police locale. Mais les visiteurs devaient fournir leur propre nourriture car les refuges de montagne restent fermés conformément aux mesures de sécurité. De plus, des masques FFP2 filtrants supplémentaires sont obligatoires à l’intérieur des gondoles.

«Nous portons ces masques FFP2 – c’est simplement pour nous protéger contre les aérosols qui pourraient évidemment s’accumuler dans les cabines de télécabine, c’est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant que nos clients soient très disciplinés pour se conformer à cette exigence, et je crois que si nous faites-le de cette façon, alors le ski est complètement inoffensif et sain même dans des moments comme ceux-ci », déclare Marcus Kaller, directeur général de Goldeck Bergbahnen.

Selon les autorités autrichiennes, il est psychologiquement important que les gens puissent se ressourcer à l’air frais.

Regardez le rapport d’Euronews de notre reporter Johannes Pleschberger de lLke Weissensee dans le lecteur ci-dessus.