Les stations de ski les plus chères du Canada

Les stations de ski sont une porte d’entrée vers des vues alpines et de longues journées sur les pistes de poudreuse – pour ceux qui peuvent se permettre le séjour.

Selon la station, le coût pour deux personnes de passer un long week-end sur les pistes peut varier jusqu’à 820 $.

Selon un nouveau sondage de TravelMag.com, Whistler Blackcomb, dans le sud de la Colombie-Britannique, arrive en tête de la liste des centres de villégiature les plus chers au Canada, suivi de Big White, situé dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique.

L’enquête a comparé le prix combiné de l’hébergement et du ski dans 10 stations au Canada et 20 aux États-Unis, au cours de la période de janvier à mars 2023. Plus précisément, elle a examiné le montant moyen que deux invités partageant une chambre devraient dépenser pour quatre nuitées en hôtel ou en condo, jumelées à une paire de billets de remontées mécaniques de trois jours. Seules les options d’hébergement situées à proximité d’une remontée mécanique et avec des avis clients moyens positifs ont été prises en compte.

L’enquête a révélé que les stations de ski les plus chères d’Amérique du Nord se trouvent dans le Little Cottonwood Canyon de l’Utah, où les clients des stations Alta et Snowbird peuvent s’attendre à dépenser respectivement 5 706 $ et 5 526 $. De plus, 19 des 20 centres de villégiature américains inclus dans l’enquête étaient plus chers que Whistler Blackcomb.

Voici comment se classent les 10 stations de ski les plus chères du Canada, selon le coût moyen de l’hébergement pour quatre nuits et des billets de remontées mécaniques de trois jours pour deux personnes. Tous les chiffres ont été convertis en dollars canadiens à partir de dollars américains.



Whistler Blackcomb

2 238 $, dont 1 168 $ pour l’hébergement et 1 069 $ pour les billets de remontée



Grand Blanc

2 112 $, dont 1 461 $ pour l’hébergement et 651 $ pour les billets de remontée



Étoile d’argent

2 065 $, dont 1 351 $ pour l’hébergement et 714 $ pour les billets de remontée



Mont-Tremblant

2 006 $, dont 1 223 $ pour l’hébergement et 783 $ pour les billets de remontée



Cheval qui donne des coups de pied

1 969 $, dont 1 230 $ pour l’hébergement et 739 $ pour les billets de remontée



Panorama

1 864 $, dont 1 127 $ pour l’hébergement et 737 $ pour les billets de remontée



Pics du soleil

1 736 $, dont 1 064 $ pour l’hébergement et 672 $ pour les billets de remontée



Fernie

1 460 $, dont 756 $ pour l’hébergement et 704 $ pour les billets de remontée



Mont-Sainte-Anne

1 458 $, dont 735 $ pour l’hébergement et 723 $ pour les billets de remontée



Lac Louise

1 412 $, dont 580 $ pour l’hébergement et 832 $ pour les billets de remontée