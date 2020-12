Les stations de ski des régions françaises de l’Isère et de la Savoie protestent contre la décision du gouvernement la semaine dernière de maintenir les remontées mécaniques fermées pendant la période des fêtes pour arrêter la propagation du COVID-19.

Le département de l’Isère comprend des stations telles que l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes et La Grave, tandis que la Savoie comprend des stations telles que Val d’Isère, Tignes, La Plagne, Les Arcs et celles des 3 Vallées.

Plus de 600 personnes ont manifesté à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) malgré le veto du gouvernement, et les organisateurs ont estimé que 1 200 personnes ont assisté à la manifestation à Bourg d’Oisans.

Il intervient alors que le gouvernement français propose de mettre en place des «contrôles aléatoires aux frontières» pendant la période des fêtes ciblant les personnes qui tentent de se rendre dans les stations balnéaires étrangères.

Les contrôles pourraient inclure des tests de virus et une quarantaine de sept jours pour les skieurs de retour en France.

Le Premier ministre Jean Castex doit de nouveau rencontrer les représentants des communautés montagnardes françaises le 11 décembre pour « discuter de la situation et décider de la réouverture des stations ».

Les foules de Bourg-Saint-Maurice portaient des cœurs rouges brisés pour exprimer «le sentiment de ne pas être écouté», a expliqué Jean-Luc Boch, maire de La Plagne et président de l’Association des maires des stations de montagne (ANMSM).

Les habitants des stations-villes de la vallée de la Haute-Tarentaise se sont également joints à l’événement.

«Notre activité économique dépend largement du tourisme et là nous ressentons une injustice d’avoir été les seuls mis de côté pour la reprise à la mi-décembre», a déclaré Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs.

Les stations de ski disent avoir travaillé dur pour mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des stations COVID-19.

Yannick Amet, maire de Sainte-Foy-Tarentaise a déclaré à la foule: «Nous travaillons depuis trois mois en concertation avec le corps médical, les exploitants du domaine skiable et les professionnels de tous bords, afin de coordonner nos actions et mettre en place des centres chacune des communes utilisant la PCR et les tests antigéniques « .

« Le département de la Savoie et la région sont en mesure de fournir ces tests à grande échelle. Un centre d’accueil à Bourg-Saint-Maurice est prêt et peut accueillir une quarantaine de personnes en toute sécurité ».

La France affirme qu’elle maintient sa décision de maintenir les remontées mécaniques fermées malgré l’ouverture des stations, afin d’éviter des épidémies de contamination. Et la dernière initiative est de dissuader les Français de se rendre dans les pays voisins pour contourner l’interdiction.

Certaines zones se sont déjà ouvertes en Suisse et le pays, qui ne fait pas partie de l’Union européenne, entend allier protocoles sanitaires et impératifs économiques pour ouvrir ses stations pendant les vacances.

L’Autriche, a annoncé aujourd’hui son intention de ré-autoriser les sports de plein air individuels, y compris le ski, à partir du 24 décembre, mais limitera la capacité des remontées mécaniques.

Le pays maintiendra les restaurants, bars et hôtels en grande partie fermés jusqu’à début janvier, ont annoncé mercredi des responsables. Il faudra également que de nombreuses personnes entrant dans le pays pendant la période de Noël se mettent en quarantaine.

En Bulgarie, la station de Bansko, haut lieu européen du ski «low-cost», prévoit également d’ouvrir.

En Italie, un décret gouvernemental sur les règles anti-COVID-19 pour les vacances est attendu prochainement et, selon les rapports de presse, il devrait approuver la fermeture des pistes de ski et des remontées mécaniques.

L’Espagne envisage d’ouvrir ses stations de ski, mais les conditions restent à définir entre le gouvernement central et les régions, selon le ministre de la Santé Salvador Illa.

« Je veux protéger mes citoyens, c’est mon devoir. Que les autres pays ne suivent pas le même concept est leur droit, mais je continuerai à protéger mes citoyens en les empêchant d’être contaminés », a déclaré Castex.

« Nous préférerions une harmonisation au niveau européen, nous y mettons toute notre énergie. Mais au final, les pays qui nous entourent sont des pays souverains ».

« Ce n’est pas juste. Nous ne comprenons pas comment les décisions ont été prises », a déclaré à Euronews la porte-parole de la station française de Morzine, Sara Burden.

« Nous ne pensons pas qu’il soit juste que les stations françaises ferment et que les entreprises françaises souffrent alors que les skieurs peuvent aller dans d’autres pays – nous serions donc ravis des propositions du gouvernement français ».

En ce qui concerne les projets de Noël, les stations ont à cœur de faire passer le message qu’il y a plein d’activités à pratiquer au grand air cet hiver.

« La plupart des boutiques seront ouvertes (fromageries, chocolatiers, potiers), il y aura des promenades et des raquettes et des guides proposeront des promenades guidées et des randonnées à ski, et il y a une patinoire extérieure. De nombreux restaurants seront ouverts pour des plats à emporter » dit Burdon.

Chamonix dit aussi que ses collines sont toujours très vivantes et qu’elles sont prêtes à accueillir les randonneurs, les motards et les parapentistes.

Le ski de randonnée, le ski nordique, la raquette, le patin à glace, la luge, les spas et le shopping sont toutes des activités autorisées.