Les stations de ski françaises ouvriront à Noël mais les remontées mécaniques resteront fermées, déclare le Premier ministre français

Les stations de ski françaises disent qu’elles espèrent toujours influencer la position du gouvernement après que le président Emmanuel Macron a annoncé que les stations du pays n’ouvriraient probablement pas pour Noël.

Une décision finale est attendue dans les prochains jours, mais Macron a déclaré qu’il était favorable à la réouverture en janvier dans de bonnes conditions et qu’il souhaiterait se coordonner avec le reste de l’Europe sur cette question.

Jeudi, le Premier ministre français Jean Castex a tenté de clarifier la situation, en déclarant que si les stations peuvent ouvrir à Noël et au Nouvel An, les remontées mécaniques resteraient fermées.

“Bien sûr, il sera ouvert à tous (…) de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, des commerces – hors bars et restaurants – qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les services publics seront fermés au public », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse jeudi matin.

Il est possible que cela puisse conduire à une augmentation de la popularité du ski de randonnée cette saison (où au lieu d’utiliser les remontées mécaniques, vous montez en utilisant des “ peaux ”, un morceau de tissu attaché à la base des skis pour les empêcher de reculer. Avant ski alpin sans peaux), mais des stations comme Morzine et Avoriaz ont déjà fait des plans.

“Nous sommes évidemment attristés par cette nouvelle, mais les stations-village comme Morzine ont beaucoup à offrir ainsi que le ski assisté”, a déclaré à Euronews le directeur de l’Office de Tourisme de Morzine et Avoriaz, Christophe Mugnier.

«Nous travaillons actuellement sur ce que nous pouvons offrir aux clients qui souhaitent venir malgré la probable fermeture de l’ascenseur. De nombreuses activités en plein air sont toujours disponibles, un large éventail de boutiques et nos restaurants se sont déjà adaptés pour proposer des plats à emporter. “

Pour de nombreux acteurs de l’industrie du ski et des responsables des régions concernées, il n’y a “aucune raison crédible de ne pas rouvrir” à partir des vacances de Noël, qui représentent entre 20 et 25% de leurs revenus.

Pour le maire de Courchevel, Jean-Yves Pachod, la décision de ne pas ouvrir les ascenseurs avant janvier est une bombe.

“C’est une catastrophe pour nous. Une catastrophe”, a-t-il déclaré à Euronews. “C’est pourquoi depuis ce matin, nous avons intensifié nos efforts. Parce que nous avons tout fait, tout est en place pour l’ouverture.”

“Par exemple à Courchevel, nous avons notre propre laboratoire d’essais et nous sommes capables de tester 500 personnes par jour – nous sommes capables de tout faire.”

Plus tôt ce mois-ci le département de la Savoie ont annoncé qu’ils seraient les premiers en France à passer une commande massive de tests antigéniques pour tenter de sauver la saison hivernale dans les stations de ski.

Emplois et “ économie de la montagne ”

“Il y a peut-être eu une précipitation dans l’annonce du président et elle est très préjudiciable à toute l’économie de la montagne”, qui pèse 10 milliards d’euros de retombées économiques et 120 000 emplois saisonniers, a déclaré Jean-Luc Boch, président de France Montagnes, l’association des stations de ski françaises, qui a demandé une rencontre avec le Premier ministre.

France Montagnes n’a pas encore réagi officiellement à la nouvelle:

Mais les représentants politiques de la Savoie et de la Haute-Savoie ont réagi en masse aux annonces du président Macron.

Prédisant les propos de Jean Castex jeudi, président du département de la Savoie, Hervé Gaymard a envoyé une lettre mercredi au Premier ministre français, lui demandant de “croire que la montagne est fermée (…) car, en réalité, les stations seront ouvertes, même si les pouvoirs publics n’autorisent pas l’ouverture de certaines activités”.

Il appelle à «une rectification du discours public» rapidement et au plus haut niveau.

Le président-directeur général de la Compagnie du Mont-Blanc, Mathieu Dechavanne “avait jusqu’ici soutenu le gouvernement”. Mais maintenant, il dit qu’il ne comprend pas la décision.

“Cet été, nous avons vendu 2,3 ​​millions de forfaits de remontées mécaniques jusqu’à la fin octobre. Nous n’avons eu aucun cluster ni appel téléphonique de l’ARS. Cela montre que le protocole fonctionne!”

le Agence de développement des Hautes-Alpes a également directement mis en cause la décision du président.

“Vous autorisez l’ouverture d’établissements dans des lieux fermés mais pas la pratique du ski, une activité de plein air. Vous autorisez les déplacements entre régions pour passer Noël en famille, mais pas en station”, précise son président Patrick Ricou.

“Vous mettez nos territoires de montagne en danger en sous-estimant gravement les conséquences économiques et sociales d’un report d’ouverture en janvier (…) L’Etat ne pourra jamais compenser à sa juste mesure les dégâts.”

Président de l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) Jean-Luc Boch insiste sur le fait que les stations de montagne sont prêtes à faire face au COVID-19:

“Nous avons l’espace pour nous ouvrir, nous avons des médecins de montagne capables de réagir; nous avons collectivement envisagé un protocole de test antigénique.”

“Les montagnards sont des personnes responsables qui ne mettront jamais en danger les personnes hospitalisées pour COVID ou autre. Les stations de ski ne satureront pas les hôpitaux publics.”

«On peut faire de la montagne un laboratoire national et montrer que quand on veut, on peut!».

Pendant ce temps, alors que la France résiste à la pression pour rouvrir les stations de ski avant Noël, elle fait pression pour une coordination européenne afin que leurs industries ne souffrent pas pendant la pandémie tandis que d’autres prospèrent.

Mercredi, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle recherchait un accord avec les pays de l’UE pour maintenir les stations de ski fermées jusqu’au début janvier, dans le but de freiner la propagation du coronavirus.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a également déclaré cette semaine que les ouvertures avant Noël sont impensables.

Mais des pays alpins comme la Suisse et l’Autriche pourraient bien être des spoilers. Malgré l’augmentation des cas de COVID-19 en Suisse, des stations comme Verbier sont déjà ouvertes et rien n’indique qu’elles fermeront.

Les stations autrichiennes, comme Ischgl, prévoient d’ouvrir le 17 décembre. La station fait également partie d’un domaine skiable transfrontalier. Samnaun, dont Ischgl est lié, fait officiellement partie de la Suisse.

“Le déroulement de l’été dernier, sans cluster ici à Paznaun, a montré que nous agissons en hôtes responsables”, a déclaré à Euronews Andreas Steibl, directeur général de l’Association touristique de Paznaun-Ischgl.

“Skier à Ischgl avec notre vaste station de ski qui s’étend jusqu’à Samnaun en Suisse est une expérience unique. À cet égard, nous sommes convaincus que les mesures nationales seront efficaces et qu’un début de la saison d’hiver pourrait être possible en décembre, »A déclaré Steibl.

Pour les zones transfrontalières en France, comme les Portes du Soleil, dont le forfait relie 12 villages de France et de Suisse, c’est plus problématique.

“Pour les skieurs des Portes du Soleil, la frontière est marquée sur la carte, mais comme il n’y a pas de contrôle aux frontières, effectivement pour les skieurs, c’est comme s’il n’y avait pas de frontière”, a déclaré Mugnier à Euronews.

«Le domaine skiable des Portes du Soleil travaille ensemble pour gérer cela le plus efficacement possible, et faire en sorte que les skieurs soient clairs si certains domaines sont fermés tandis que d’autres peuvent ouvrir.

«Nous attendons la confirmation du Premier ministre pour connaître définitivement la situation des stations de ski en France», déclare Mugnier.