Les stations de ski contraintes de fermer alors que l’Europe entame une nouvelle année avec des températures record | Nouvelles du monde

Des conditions exceptionnellement chaudes pour la saison et des chutes de neige rares ont forcé certaines stations de ski de bas niveau à fermer ces derniers jours – alors que l’Europe commençait la nouvelle année avec des températures record.

Les flancs de montagne dénudés et les pistes de neige fondante ont ravivé les craintes concernant les effets du changement climatique sur de nombreuses villes de montagne qui dépendent du tourisme hivernal.

Les températures en France à la fin de l’année étaient les plus chaudes depuis 25 ans, selon le prévisionniste national Météo France.

C’était une image similaire en Suisse, où une station météorologique de la chaîne du Jura a enregistré une moyenne quotidienne record de 18,1 ° C le jour de l’An.

Le début de 2023 a vu des records de température de janvier battus dans un certain nombre de pays européens, un météorologue l’appelant “difficile à comprendre”.

Les Alpes du Nord et les Pyrénées françaises sont particulièrement à la peine pour la neige et certaines stations, après avoir été ouvertes à peine un mois, ont dû fermer jusqu’à ce que la situation s’améliore.

L’un des derniers à fermer était Ax 3 Domaines, près de la frontière française avec Andorre, qui a fermé samedi après seulement quelques semaines.

Le Gets et Morzine, qui font partie de la région populaire des Portes de Soleil, n’ont actuellement que deux pistes ouvertes chacune.

“Il y a eu un bon début de saison avec une vague de froid à la mi-décembre, qui a fourni du blanc à peu près à tout le monde”, a déclaré Laurent Reynaud des Domaines skiables de France, qui représente les stations et les exploitants de remontées mécaniques.

“Puis, la semaine dernière, il y a eu pas mal de pluie et des températures chaudes, donc un certain nombre de pistes ont dû fermer à nouveau.”

La Suisse d’Adelboden, qui accueille samedi la Coupe du monde de ski, doit cette année courir la course sur de la neige 100% artificielle.

La station suisse de Splugen-Tambo a également annoncé lundi qu’elle fermait “jusqu’à nouvel ordre”.

“Malheureusement, en raison du manque de neige, des fortes précipitations et des températures élevées, nous devons fermer notre station de ski à partir du 2 janvier 2023, jusqu’à nouvel ordre”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il y a encore de la neige décente disponible – les Alpes du Sud et les pentes de plus de 2 200 m ont des chutes de neige proches de la normale – mais les skieurs et les snowboarders devront garder la tête haute.

Cependant, de nombreuses villes de basse altitude risquent d’être perdantes et planifient de plus en plus un avenir qui se concentre davantage sur des activités tout au long de l’année telles que la randonnée.

“Vraiment sans précédent”

L’Allemagne, la Pologne et la République tchèque sont parmi les autres pays qui ont déjà battu des records de température cette année, avec des conditions qui rappellent davantage le printemps.

Varsovie a enregistré 18,9 °C le 1er janvier – battant le record précédent de plus de 5 °C, Ohlsbach dans le sud-ouest de l’Allemagne avait 19,4 °C et Bilbao dans le nord de l’Espagne a enregistré 25,1 °C.

Prague a également connu son réveillon du Nouvel An le plus chaud en 247 ans de records, avec des températures atteignant 17,7 °C.



Il a fait exceptionnellement chaud dans de nombreux pays européens comme la République tchèque. Photo : AP



Le météorologue londonien Scott Duncan a tweeté le jour du Nouvel An : “Nous venons d’observer le jour de janvier le plus chaud jamais enregistré dans de nombreux pays d’Europe. Vraiment sans précédent dans les archives modernes.”

Wim Thiery, professeur de sciences du climat à l’Université de Bruxelles, a déclaré que le courant-jet apportant de l’air chaud des zones subtropicales en Europe avait contribué à générer des températures chaudes.

Mais il a averti que les effets du changement climatique modifieraient radicalement le tourisme d’hiver en Europe.

“D’ici la fin du siècle (ce sera) fini… le ski dans les Alpes telles que nous les connaissons.

“A l’avenir, ces problèmes vont s’aggraver, car la neige continuera à fondre tant que le climat se réchauffera.”