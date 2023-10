Les stations de radio musicales YouTube ne sont toujours pas géniales

Est-ce juste moi ou j’ai Musique Youtube les stations de radio n’ont jamais été bonnes ? C’est une question un peu bête, car je suis sûr qu’il y en a plein d’autres [1] [2] [3] qui ressentent cela. C’est quoi mon problème ? Laisse-moi expliquer.

Lorsque je choisis une chanson sur laquelle YouTube Music servira de base à une station de radio, le service ne tarde pas à injecter des chansons qui n’ont que peu ou pas d’importance dans une playlist avec la chanson que j’ai choisie. D’autres fois, la playlist est si peu variée que je ferais mieux d’aller sur la page d’un artiste et de lancer la lecture de sa discographie.

D’après mon expérience personnelle, cela est très évident lorsque j’écoute des playlists basées sur des décennies, comme les années 60 et 80. Par exemple, je vais lancer une playlist radio basée sur Depeche Mode, que j’assimile à la synth pop et à la new wave des années 80. Je m’attends à voir beaucoup d’autres chansons des années 80 de groupes tels que Pet Shop Boys, The Cure, etc. Bien qu’il y ait des morceaux de ces groupes, YouTube Music choisit d’y placer beaucoup plus de musique moderne de groupes comme Tame Impala, Daft Punk et MGMT. Bien que vous puissiez certainement regrouper ces noms sur une liste musicale, ce n’est tout simplement pas ce que j’avais en tête.

Un autre assortiment intéressant de morceaux serait la station de radio ABBA qu’elle a créée récemment pour moi. Sur cette playlist, la deuxième chanson juste après Fernando d’ABBA est Sundown de Gordon Lightfoot. Super chanson, mais vraiment ? Le vrai problème, en résumé, est le manque de variété de l’algorithme qui sélectionne les morceaux. Je peux voir qu’il utilise mon propre historique d’écoute personnel pour regrouper grossièrement les choses, mais s’il y a une ambiance que je recherche, il ne réussira presque jamais.

Je compare la fonctionnalité radio de YouTube Music à Spotify, qui offre une très bonne expérience radio, avec une tonne de variété et de groupes/groupes/chansons que je n’ai jamais entendus auparavant. Si je veux écouter de la nouvelle musique, j’utilise Spotify. Si je veux mes chansons classiques de confiance, je vais sur YouTube Music.

Je paie toujours les 7,99 $/mois bénéficiant de droits acquis, donc tant que je garde ce prix, je ne peux pas me débarrasser de YouTube Music. Cela ne m’empêchera pas de souhaiter que nous puissions améliorer le service.