Les stations de radio britanniques restent leaders du marché, selon les chiffres

Le groupe de stations de radio de NEWS Broadcasting est resté leader du marché en tant que diffuseur le plus numérique du pays.

Le groupe de discours et de musique, propriété de News UK, qui publie également The Sun, a révélé un nombre de 6,7 millions de Britanniques à l’écoute pendant 42,9 millions d’heures d’écoute au cours du dernier trimestre.

Virgin Radio – dirigée par Chris Evans a atteint 2,1 millions d’auditeurs hebdomadaires Crédit : Dan Charity – Le Soleil

Près de neuf auditeurs sur dix de stations telles que talkSPORT, talkRADIO, Virgin Radio et Times Radio ont accédé à des programmes de classe mondiale via la technologie DAB ou le streaming.

Les auditeurs de talkSPORT et talkSPORT2 ont bondi de 13% à 3,6 millions – un nouveau record absolu.

Plus de 450 matchs de football en direct, les meilleurs experts, dont Simon Jordan, et une couverture inégalée de l’affrontement de boxe Jake Paul contre Tommy Fury ont contribué à l’augmentation du nombre d’auditeurs.

Virgin Radio – dirigée par Chris Evans et Graham Norton – a atteint 2,1 millions d’auditeurs hebdomadaires, soit plus de 8% de plus que l’année dernière.

Times Radio a atteint une portée de 554 000, avec des heures d’écoute hebdomadaires en hausse de 2,5 % à 3,5 millions.

Et talkRadio, avec des stars comme Piers Morgan et Vanessa Feltz, a également augmenté de près de 40 % pour atteindre 840 000 auditeurs par semaine.

News UK EVP, président de la radiodiffusion, Scott Taunton, a déclaré: «Ce double record pour la radiodiffusion de nouvelles – avec plus d’auditeurs, écoutant plus d’heures par semaine que jamais dans notre histoire – parle au talent de diffusion de classe mondiale qui fournit notre liste nationale de gares. »