Le cri de bataille naval ‘Action Stations’ sera joué lors des funérailles du prince Philip à la demande expresse du duc.

Les clairons des Royal Marines effectueront l’alerte de guerre, qui, lorsqu’elle est émise sur les navires de guerre, signale que toutes les mains doivent se rendre aux postes de combat.

C’est une tradition parfois associée aux funérailles navales Crédit: PA

Le duc, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, a été mentionné dans des dépêches pour son service pendant la guerre Crédit: The Sun

C’est une tradition parfois associée aux funérailles navales, en l’honneur du service actif de Philip dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et le dernier message sera joué pour signifier « un soldat est allé à son repos définitif ».

Un haut responsable du palais a déclaré: « Les stations d’action sont une tradition navale et c’est une annonce qui serait faite sur un navire de guerre naval pour signifier que toutes les mains, tous ceux qui servent, sur ce navire de guerre devraient aller dans les stations de combat. »

Le duc voulait que l’appel fasse écho autour de la vaste chapelle Saint-Georges du XVe siècle alors que sa famille se réunissait pour sa cérémonie d’adieu royal samedi.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Je pense que cela montre simplement le niveau de détail dans lequel le duc est entré dans son propre service funèbre.

« C’est un témoignage approprié pour rappeler à de nombreuses personnes qui ne se rendent peut-être pas compte que le duc a assisté à un service actif pendant la Seconde Guerre mondiale à bord d’un navire de la Royal Navy. »

Le fonctionnaire a ajouté: « L’appel du clairon du Last Post signifie la fin des activités de la journée, ou, à cette occasion, qu’un soldat est allé à son repos final. »

Le duc, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, a été mentionné dans des dépêches pour son service pendant la guerre.

Il était aspirant à bord du HMS Valiant au large de la côte sud de la Grèce lorsqu’il a obtenu sa citation honorable.

Jeune officier de marine, il fut félicité pour ses actions lors de la bataille décisive du cap Matapan contre la flotte italienne en mars 1941.

Philip contrôlait les projecteurs alors que le navire affrontait un croiseur italien lorsqu’il a repéré un deuxième navire ennemi inattendu à proximité.

À l’âge de 21 ans, Philip était l’un des plus jeunes officiers de la Royal Navy à être nommé premier lieutenant et commandant en second d’un navire, le destroyer d’escorte HMS Wallace de la Rosyth Escort Force.

En juillet 1943, Wallace a été envoyé en Méditerranée et a fourni une couverture pour la tête de pont canadienne des débarquements alliés en Sicile.

Philip a également servi comme premier lieutenant sur le destroyer HMS Whelp dans le Pacifique, où il a aidé à sauver deux aviateurs en 1945.

Si le duc n’avait pas épousé la princesse Elizabeth, certains pensent qu’il aurait été First Sea Lord, le chef professionnel de la Royal Navy.

Il a parlé une fois de sa fascination pour la mer dans une rare interview en 1998 pour marquer ses 50 ans en tant que fiduciaire du National Maritime Museum.

Se référant à lui comme « un maître ou une maîtresse extraordinaire », il a déclaré: « Il a des humeurs si extraordinaires que parfois vous sentez que c’est la seule sorte de vie et 10 minutes plus tard, vous priez pour la mort. »

Les stations d’action retentiront vers la fin du service.

Le doyen de Windsor donnera la mention élogieuse alors que le cercueil est abaissé dans le Royal Vault, sous le Quire, à l’aide d’un moteur mécanique.

Le roi des armes principal de la jarretière proclamera ensuite les styles et les titres de Philip depuis le sanctuaire.

Une complainte sera ensuite jouée par un cornemuseur du Royal Regiment of Scotland, et le Last Post sera sonné par des clairons des Royal Marines de l’extrémité ouest de la Nef.

Après une période de silence, le Reveille, utilisé pour réveiller les militaires au lever du soleil, sera sonné par les trompettistes d’État de la Household Cavalry depuis l’extrémité ouest de la Nef.

Les clairons des Royal Marines sonneront les stations d’action, qui seront suivies par la bénédiction de l’archevêque de Cantorbéry et le chant de l’hymne national par les quatre membres de la chorale seulement.

Les stations d’action retentiront vers la fin du service Crédits: Getty