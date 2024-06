Les statines pourraient aider à prévenir certaines formes de cancer, selon une étude

Les chercheurs de l’étude actuelle notent que l’inflammation chronique contribue au développement du cancer.

Plusieurs conditions inflammatoires contribuent à un risque accru de cancer. Par exemple, pancréatite chronique (une inflammation du pancréas) augmente le risque de cancer du pancréas .

Les chercheurs de l’étude actuelle notent que l’interleukine 33 (IL-33) est une protéine qui aide à déclencher une inflammation chronique sujette au cancer. Ils voulaient en savoir plus sur les mécanismes sous-jacents impliqués dans cette relation et s’il existait un moyen de la modifier.

Les chercheurs ont utilisé des souris, des échantillons de tissus humains et des lignées cellulaires. Ils ont induit une inflammation chronique de la peau et du pancréas chez la souris. Ils ont découvert que l’IL-33 était fortement exprimée dans la peau et le pancréas enflammés.

Sur la base d’une analyse plus approfondie, ils ont identifié que l’induction de l’inflammation activait une voie de signalisation spécifique appelée TLR3/4, ce qui suggère que cette voie pourrait provoquer l’expression de l’IL-33 qui se produit dans l’inflammation chronique. Ils ont en outre identifié un autre mécanisme cellulaire, TBK1-IRF3, régulant l’expression de l’IL-33 dans la pancréatite chronique et la dermatite chez la souris.

Les chercheurs ont ensuite testé l’utilisation de la pitavastatine pour bloquer l’expression de l’IL-33. Leurs travaux suggèrent que la pitavastatine pourrait bloquer avec succès l’expression de l’IL-33 et, par conséquent, la pancréatite chronique associée.

En examinant des échantillons de tissus humains, ils ont en outre confirmé que l’axe de signalisation IRF3-IL-33 est actif lorsque le pancréas est enflammé et en cas de cancer du pancréas.

Enfin, les chercheurs ont examiné les dossiers de santé électroniques de plus de 200 millions de personnes pour évaluer l’utilisation de la pitavastatine et le risque de cancer du pancréas. Les chercheurs ont découvert que les personnes prenant de la pitavastatine présentaient un risque réduit de pancréatite chronique et de cancer du pancréas.

Auteur de l’étude Shadmehr Demehri, MD, PhDa expliqué les principales conclusions de la recherche à MNT:

« 15 à 20 % des décès par cancer dans le monde sont liés à des cancers qui se développent dans le contexte d’une inflammation chronique. Nous avons cherché à déterminer quel facteur déclenche le développement d’une inflammation chronique dans divers organes. Sur la base de notre découverte selon laquelle un facteur immunitaire, appelé interleukine 33, est à l’origine de l’inflammation chronique sujette au cancer, nous avons étudié le mécanisme cellulaire qui régule l’expression de ce facteur immunitaire. Nos résultats, rapportés dans la publication actuelle, révèlent ce mécanisme et démontrent comment [a] un médicament à base de statine peut bloquer l’expression de ce facteur immunitaire dans des modèles expérimentaux et prévenir l’inflammation chronique et le cancer. Fait intéressant, nous constatons que l’utilisation de statines par les patients (pour traiter un taux de cholestérol élevé) est associée à un risque réduit de pancréatite (inflammation du pancréas) et à un risque réduit de cancer du pancréas.

L’étude démontre une autre utilisation potentielle des statines dans le futur. Salazar a noté ce qui suit :

« Cette étude et ses résultats sont très convaincants car ils démontrent les avantages supplémentaires des statines, indépendants du taux de cholestérol. En particulier, la réduction de l’inflammation protège davantage les patients des conséquences négatives, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la démence, les maladies auto-immunes, le vieillissement prématuré et le cancer.