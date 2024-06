Les statines pour la prévention des maladies cardiaques pourraient être recommandées à beaucoup moins d’Américains si une nouvelle équation de risque est adoptée

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Si les directives nationales étaient révisées pour intégrer une nouvelle équation de risque, environ 40 % de personnes en moins pourraient répondre aux critères des statines hypocholestérolémiantes pour prévenir les maladies cardiaques, selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Pittsburgh, du Beth Israel Deaconess Medical Center et de l’Université de Michigan.

Publication dans JAMA Médecine Internel’étude examine l’impact potentiel de l’adoption généralisée des équations PREVENT, publiées par l’American Heart Association en novembre 2023 pour mettre à jour les calculateurs de référence des médecins pour évaluer le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral des patients sur 10 ans.

Au niveau de la population, le nombre d’adultes recommandés pour les statines pourrait diminuer de 45,4 millions à 28,3 millions. Dans le même temps, l’étude a montré que la plupart des personnes à qui il serait recommandé de prendre des statines ne les prennent pas actuellement.

« C’est une opportunité de recentrer nos efforts et d’investir des ressources dans les populations de patients les plus à risque », a déclaré l’auteur principal, le Dr Timothy Anderson, MD, MAS, médecin de soins primaires à l’UPMC, chercheur en services de santé et professeur adjoint de médecine. chez Pitt.

Pour leur analyse, l’équipe a utilisé des données représentatives à l’échelle nationale de 3 785 adultes, âgés de 40 à 75 ans, qui ont participé à l’enquête nationale sur la santé et la nutrition de janvier 2017 à mars 2020. Les chercheurs ont estimé le risque sur 10 ans de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD) en utilisant les équations de prévision du risque d’événements de maladie cardiovasculaire (PREVENT) et comparé les résultats au risque estimé à l’aide de l’outil précédent, connu sous le nom d’équations de cohorte groupées (PCE).

Les équations PREVENT ont été développées par l’American Heart Association pour représenter plus précisément le risque dans la population américaine actuelle, car les équations PCE étaient basées sur des données de patients vieilles de plusieurs décennies et manquant de diversité.

PREVENT reflète également des connaissances plus récentes sur la biologie de l’ASCVD. L’utilisation actuelle de statines ainsi que les maladies métaboliques et rénales sont intégrées dans le nouveau calcul, tandis que la race en a été supprimée, reflétant une prise de conscience croissante du fait que la race est une construction sociale.

En utilisant PREVENT, l’équipe a constaté que parmi la cohorte entière de l’étude, le risque sur 10 ans de développer un ASCVD était de 4 %, soit la moitié du risque calculé par le PCE (8 %). La différence était encore plus grande pour les adultes noirs (5,1 % contre 10,9 %) et pour les adultes âgés de 70 à 75 ans (10,2 % contre 22,8 %).

On estime qu’il ne serait plus recommandé à 4,1 millions de patients qui prennent actuellement des statines de les prendre sur la base de PREVENT. Pour ces patients et leurs médecins, une communication claire et prudente est essentielle, a déclaré Anderson. « Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils ont été traités de manière incorrecte dans le passé. Ils ont été traités avec les meilleures données dont nous disposions lorsque le PCE a été introduit en 2013. Les données ont changé. »

Dans le même temps, il est important de noter que le risque pour chacun évoluera inévitablement avec le temps, a-t-il ajouté. « Pour un patient dont nous savons maintenant qu’il présente un risque plus faible que ce que nous pensions auparavant, si nous lui recommandons d’arrêter de prendre des statines, il pourrait quand même revenir à un risque plus élevé cinq ans plus tard, pour la simple raison que le risque pour tout le monde augmente à mesure que le risque augmente. on vieillit. »

