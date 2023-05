Les statines peuvent-elles provoquer un brouillard cérébral ?

La FDA a approuvé les modifications d’étiquettes pour les statines qui répertorient la perte de mémoire et la confusion comme un « effet secondaire non grave et réversible ».

Le brouillard cérébral est «un niveau général de confusion et de désorientation», explique Robert Rosenson, MD, directeur de l’unité cardiométabolique de l’hôpital Mount Sinai à New York.

Bien que les statines présentent de nombreux avantages pour la santé et soient sans danger pour la plupart des gens, il existe certains effets secondaires. Ceux-ci peuvent inclure :

Mais les experts ne pensent pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter. Plusieurs études sur les effets secondaires du médicament suggèrent qu’il n’y a pas de lien direct. Et les symptômes pourraient être le signe d’autres problèmes, dit Rosenson.

« Ils oublient où ils ont mis leurs clés, ils peuvent ouvrir le réfrigérateur, y mettre les clés, [and] ils les oublient et ne les trouvent pas. Mais ce sont souvent des signes de la maladie d’Alzheimer. Et Alzheimer est une maladie qui se développe sur le long terme », dit-il.

Ces types de problèmes de mémoire surviennent généralement chez les personnes d’âge moyen ou plus âgées et peuvent être le signe de nombreuses conditions.

« Il faudrait peut-être se poser la question : ‘Est-ce vraiment la drogue ?’ Ou y a-t-il autre chose qui se passe ici qui nécessiterait une évaluation formelle avec un spécialiste en neuropsychiatrie », dit Rosenson.

D’un autre côté, certaines recherches suggèrent que l’utilisation des statines est liée à la réduction du risque de démence ou à l’amélioration des fonctions cérébrales. Une étude de 12 ans à Taïwan a porté sur 57 669 personnes de plus de 65 ans et a constaté que des doses élevées de statines étaient « particulièrement efficaces » pour prévenir la démence. Plus de recherche doit être faite à ce sujet.