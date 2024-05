Les statines peuvent aider à prévenir les maladies cardiaques chez les personnes âgées

« Ces résultats réduiront potentiellement l’hésitation de nombreux médecins à commencer un traitement par statines chez les patients de plus de 75 ans et pourraient même conduire à un changement dans la manière dont nos lignes directrices sur les statines s’adressent à ces patients plus âgés. » Cheng-Han Chen, MD cardiologue interventionnel certifié et directeur médical du programme cardiaque structurel du centre médical MemorialCare Saddleback à Laguna Hills, en Californie, a déclaré à Healthline.

Le rapport publié dans la revue Annales de médecine interne Lundi, démontre que les statines peuvent aider à réduire de manière sûre et efficace le risque de maladie cardiaque et de décès chez les adultes de 76 ans et plus.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs déclare actuellement qu’il n’existe pas suffisamment de preuves pour évaluer les risques et les avantages des statines chez les personnes de 76 ans et plus.

En conséquence, il n’est pas clair si statines devrait être utilisé dans cette population plus âgée, une question particulièrement importante car plus de gens vivent après 75 ans.

Les directives cliniques recommandent l’utilisation de statines pour réduire les profils lipidiques et prévenir les maladies cardiaques. Cependant, la plupart essais cliniques l’évaluation des statines n’a pas inclus les personnes de 75 ans et plus.

Pour mieux comprendre l’utilisation des statines chez les personnes âgées, les chercheurs ont évalué les dossiers de santé d’adultes de plus de 60 ans qui n’avaient jamais reçu de diagnostic de maladie cardiaque mais qui répondaient aux indications pour commencer à prendre des statines.

Les participants ont été répartis en trois groupes : les personnes âgées de 60 à 74 ans, de 75 à 84 ans et de 85 ans et plus.

L’équipe de recherche a identifié les personnes qui ont commencé à prendre des statines ainsi que celles qui n’en ont pas pris.

Ils ont également suivi les personnes ayant subi un événement cardiaque majeur, tel qu’un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou un infarctus du myocarde, les personnes décédées et celles ayant présenté un événement indésirable tel qu’un dysfonctionnement hépatique ou des myopathies.

Tous les groupes d’âge ont bénéficié de la prise de statines.

Même dans le groupe le plus âgé, âgé de 85 ans et plus, l’utilisation de statines était associée à une incidence plus faible de maladies cardiaques et de mortalité toutes causes confondues.

De plus, les statines ne semblent pas augmenter le risque d’événements indésirables chez les personnes âgées.

Les résultats « suggèrent qu’il existe toujours des bénéfices cardiovasculaires chez les patients de plus de 75 ans ». Joyce Oen-Hsiao, MDa déclaré un cardiologue de Yale Medicine et professeur agrégé de médecine cardiovasculaire à la Yale School of Medicine.