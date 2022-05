Les startups prescrivant des médicaments pour le TDAH sur TikTok soulèvent des problèmes de diagnostic

Ces conversations ont créé l’environnement idéal pour les entreprises de santé mentale pour faire de la publicité, a déclaré Olivia Little, chercheuse principale à l’organisation à but non lucratif Media Matters for America. Sur TikTok, en particulier, les entreprises ont sauté sur les tendances virales, en utilisant des sons et des mèmes populaires dans des publicités qui simplifiaient souvent à l’excès les symptômes complexes du TDAH, a ajouté Mme Little.

“Ils diront des choses comme, ‘Vous êtes-vous déjà senti dépassé ?’ « N’as-tu jamais eu envie de faire tes devoirs ? Des choses très basiques et universelles », a-t-elle déclaré. « Répondez simplement à un petit quiz. Et vous serez connecté à une équipe de professionnels de la santé mentale », a lu l’une des publicités de Cerebral.

“Je ne peux pas vous dire combien de contenu j’ai vu où quelqu’un décrit le TDAH, et ce n’est pas vraiment le TDAH”, a déclaré le Dr Sibley. Ces représentations du trouble amènent les gens à s’identifier au diagnostic, dit-elle, même s’ils ne répondent pas aux critères cliniques du TDAH.

Il existe 18 symptômes du TDAH, et chez les adultes, ceux-ci peuvent inclure la perte fréquente de vos clés ou de votre téléphone ou la difficulté à suivre une conversation au travail. La personne moyenne répond à au moins un ou deux de ces critères, a déclaré le Dr Sibley, mais les symptômes doivent être suffisamment graves pour altérer la vie quotidienne d’une personne afin de recevoir avec précision un diagnostic de TDAH. Les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans doivent présenter six symptômes d’inattention ou plus ou six symptômes d’hyperactivité-impulsivité ou plus; ceux de 17 ans ou plus doivent avoir cinq symptômes de l’une ou l’autre catégorie.

La majorité des patients à qui on prescrit des médicaments pour le TDAH prendront des stimulants comme l’Adderall et le Ritalin, a déclaré le Dr Sibley. Le gouvernement fédéral classe ces drogues comme substances contrôlées en raison de leur potentiel d’abus et de dépendance.

Lorsque des personnes qui ne souffrent pas réellement de TDAH prennent ces médicaments, a déclaré le Dr Stutzman, ils peuvent “absolument avoir des conséquences sur la santé”, notamment une suppression de l’appétit, des problèmes cardiovasculaires et des changements dangereux de la pression artérielle.

Comment recevoir un bon diagnostic

Il y a quelques éléments que les patients doivent rechercher pour s’assurer qu’ils obtiennent un diagnostic et un plan de traitement précis pour le TDAH Un examen physique devrait faire partie du processus de diagnostic, a déclaré le Dr Sibley, car des problèmes de thyroïde, des problèmes cardiaques, des commotions cérébrales et d’autres conditions pourraient provoquer des défis cognitifs qui imitent les symptômes du TDAH