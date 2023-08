Les startups investissent des millions pour fabriquer des médicaments et des semi-conducteurs dans l’espace

La pratique n’est pas entièrement nouvelle. La Station spatiale internationale a accueilli plusieurs expériences d’universitaires, d’agences gouvernementales et de clients commerciaux pour des choses telles que la croissance de tissus humains, la fabrication de semi-conducteurs plus purs et le développement de médicaments nouveaux ou meilleurs. Dans le budget de l’exercice 2024, le président Joe Biden a même mis de côté 5 millions de dollars pour que la NASA poursuive la recherche liée au cancer sur l’ISS.

L’espace offre un environnement unique pour la recherche et le développement car ses niveaux plus élevés de rayonnement, de microgravité et d’état quasi sans vide permettent aux entreprises de proposer de nouvelles méthodes de fabrication ou de nouveaux matériaux qui ne sont pas possibles sur Terre.

« Si vous regardez l’industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs, les produits de beauté et de santé et potentiellement l’alimentation dans le sens de nouvelles cultures, nous estimons que le marché dépassera les 10 milliards de dollars à un moment donné en 2030, en fonction de la vitesse de maturation », a déclaré Ilan Rozenkopf. , partenaire chez McKinsey.

La clé de la proposition commerciale de Varda est un phénomène connu sous le nom de cristallisation des protéines.

Cela se produit lorsque des solutions de protéines sursaturées sont essentiellement évaporées pour former un solide afin que les scientifiques puissent étudier la structure d’une protéine. Comprendre la structure cristalline d’une protéine peut aider les scientifiques à avoir une meilleure idée des mécanismes de la maladie, à identifier les cibles des médicaments et à optimiser la conception des médicaments. Pensez aux médicaments qui ont moins d’effets secondaires, sont plus efficaces ou peuvent résister à un plus grand nombre de conditions, comme ne pas avoir besoin d’être réfrigérés.

Des années de recherche ont montré que les cristaux de protéines cultivés dans l’espace sont de bien meilleure qualité que ceux cultivés sur Terre. Le plan n’est pas de fabriquer tout le médicament dans l’espace, mais seulement ce que l’on appelle le principal ingrédient pharmaceutique actif, ou la partie responsable des effets thérapeutiques d’un médicament.

« Vous n’allez pas nous voir fabriquer de la pénicilline ou de l’ibuprofène ou ces types d’objectifs de consommation de masse très génériques, étant donné que la quantité de cristallin dont vous avez besoin pour créer est bien au-delà de nos capacités actuelles », a déclaré Delian Asparouhov, co-fondateur et président de Varda Space Industries. « Mais il existe un large éventail de médicaments qui génèrent des milliards et des milliards de dollars de revenus par an et qui s’intègrent activement dans la taille de fabrication que nous pouvons faire même dans notre usine de fabrication actuelle. »

Asparouhov a déclaré qu’aux États-Unis en 2021 et 2022, des centaines et des millions de doses de Pfizer Vaccin Covid administré, « la quantité totale réelle d’ingrédient pharmaceutique primaire consommable de l’ARNm cristallin réel, c’était effectivement moins de deux cruches de gallon de lait ».

De l’autre côté de l’Atlantique à Cardiff, au Pays de Galles, Space Forge travaille à la conception de sa propre usine spatiale pour fabriquer des semi-conducteurs de nouvelle génération. L’objectif de Space Forge est de fabriquer des substrats semi-conducteurs en utilisant des matériaux autres que le silicium pour fabriquer des puces plus efficaces et plus performantes.

« Cette nouvelle génération de matériaux va nous permettre de créer une efficacité que nous n’avons jamais vue auparavant », a déclaré Andrew Parlock, directeur général des opérations américaines de Space Forge.. « Nous parlons d’une amélioration de 10 à 100 fois des performances des semi-conducteurs. »