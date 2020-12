Les startups indiennes ont naturellement vu une baisse du montant d’argent qu’elles ont levé jusqu’en 2020, car le Covid-19 pandémie et son impact ultérieur sur les économies indienne et mondiale ont fait des ravages. Selon le cabinet de conseil Tracxn, 2020 a marqué la première année depuis 2016 lorsque le montant total des financements levés par les startups en Inde n’a pas franchi la barre des 10 milliards de dollars. Le nombre total d’accords que les startups ont conclus avec des maisons de financement est passé de 1185 tours de financement en 2019 à 1088 tours en 2020. Cela marque une baisse d’environ 8,2% du total des tours de financement qui ont eu lieu parmi les startups indiennes – l’un des plus importants au monde. hubs pour les entreprises en herbe.

Cependant, il est important de noter qu’une grande partie de cette baisse s’est produite au cours du premier semestre 2020, lorsque l’Inde et de grandes parties du monde ont été bloquées, limitant ainsi les entreprises et les économies. Au cours des six premiers mois, le rapport de Tracxn indique qu’au cours des six premiers mois de 2020, les startups ont levé un total d’environ 4,2 milliards de dollars à partir de 461 transactions signalées. Cela représente environ 42,4% de toutes les transactions en début d’année, ce qui suggère que malgré la pandémie et son impact sur l’économie, l’intérêt reste fort pour la perspective que représentent les startups locales.

Le ralentissement des investissements dans les startups indiennes a également été un effet des tensions géopolitiques de l’Inde avec le pays voisin, la Chine. En août, un rapport de Reuters avait déclaré que le groupe Alibaba, l’un des plus grands investisseurs chinois détenant des actions importantes dans de nombreuses startups indiennes, se retenait d’investir dans des startups indiennes dans un avenir immédiat. Les opérations Internet entre les deux pays ont commencé à être tendues à mesure que des rapports sur les campagnes de cyberespionnage de la Chine en Inde ont été publiés. En réponse, le gouvernement indien a jusqu’à présent interdit un total de 267 applications chinoises du cyberespace indien.

Malgré un tel climat, un certain nombre de startups indiennes ont également réussi à tirer profit des opportunités que le Covid-19 pandémie soulevée. L’éducation en ligne a été l’un des principaux domaines de croissance, le major Byju’s edu-tech voyant sa valorisation grimper à 11 milliards de dollars. Unacademy, une autre start-up ed-tech prometteuse, a obtenu le statut de licorne en 2020, atteignant 2 milliards de dollars de valorisation après que le géant mondial de la technologie Facebook a investi dans l’entreprise. Vedantu, soutenu par la société américaine Tiger Global, a également vu sa valorisation s’élever à 600 millions de dollars. Dans l’ensemble, un rapport sur les startups ed-tech de l’Indian Private Equity & Venture Capital Association (IVCA) et PGA Labs a déclaré que la catégorie ed-tech a vu ses investissements quadrupler à partir de 2019, jusqu’à 2,2 milliards de dollars cette année.

D’autres startups telles que Glance, propriété du groupe InMobi, ont également atteint le statut de licorne cette année après que Google ait investi dans l’entreprise. Suite à l’interdiction de l’application virale chinoise TikTok, l’Inde a également connu un boom de la montée en puissance des plates-formes de vidéos courtes, qui ont encore attiré des investissements du monde entier. ShareChat, l’affiche soutenue par Twitter pour les services de médias sociaux indiens, a levé 40 millions de dollars au milieu des spéculations sur l’intérêt de Microsoft à investir dans l’entreprise. Google, quant à lui, a également investi dans DailyHunt – une autre startup indienne prometteuse qui suscite un intérêt considérable pour son entreprise de courtes vidéos, Josh. Roposo d’InMobi a également reçu un investissement de Google.

Globalement, alors que 2020 sera clairement qualifié d’année mixte pour les startups indiennes, il y a beaucoup de points positifs à tirer du marché. Des startups majeures établies telles que Paytm, Zomato, Flipkart, PhonePe, Delhivery et autres sont supposées devenir publiques d’ici 2021 ou 2022. L’Inde a également ouvert ses secteurs spatiaux à des investissements privés attrayants, qui restent un domaine naissant et largement inexploité qui peut voir une croissance énorme dans les années à venir. L’industrie naissante de la visioconférence en Inde offre également un domaine qui peut voir une croissance. Cependant, depuis cette année, le recours général à des services de visioconférence plus établis tels que Microsoft Teams, Google Meet et Zoom a éclipsé les acteurs locaux, la confidentialité étant un facteur clé que les joueurs indiens n’ont pas encore complètement abordé.