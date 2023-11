Les startups des sciences de la vie et de la technologie se qualifient pour la finale du Fonds d’innovation George Shultz de l’automne 2023

Publié le mercredi 8 novembre 2023

Les chercheurs ont développé une approche exclusive d’apprentissage automatique, un modèle organoïde humain multi-tissus et une méthode d’administration ciblée de médicaments – et rechercheront des investissements lors de la finale du Fonds d’innovation George Shultz de l’automne 2023.

Géré par le Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation, le George Shultz Innovation Fund fournit jusqu’à 250 000 $ de co-investissement pour les entreprises technologiques en phase de démarrage provenant de l’Université de Chicago, du Laboratoire national d’Argonne, du Fermilab et du Laboratoire de biologie marine.

Inscrivez-vous à la finale du Fonds d’innovation George Shultz >>

Au cours du processus, les équipes ont reçu des conseils et un soutien dédié de la part du Polsky Center, d’experts en affaires, d’un comité consultatif et d’étudiants associés du Fonds d’innovation qui suivent une formation en capital-risque.

« Nous avons été très impressionnés par les candidats de ce cycle et sommes ravis d’aller de l’avant avec les trois finalistes qui développent de nouvelles solutions aux problèmes urgents des sciences de la vie et de l’espace technologique », a déclaré Omkar Bhave, directeur de la stratégie d’investissement au Polsky Center.

À ce jour, le Fonds d’innovation a investi plus de 9 millions de dollars dans plus de 90 entreprises qui ont recueilli plus de 412 millions de dollars en financement de suivi. Les entreprises lancées avec le soutien du fonds comprennent Onchilles Pharma, Explorateur Chirurgical, ClostraBio, Laboratoires Esyaet Super.Tech.

Les finalistes du Fonds d’innovation George Shultz de l’automne 2023 comprennent :

// NetMicroscope perturbe la surveillance des performances du réseau grâce à des approches de pointe basées sur l’apprentissage automatique. La solution intègre des mesures de performances du réseau provenant de diverses sources de données et les intègre pour fournir des informations aux opérateurs de réseau concernant les performances d’applications spécifiques du réseau.

Équipe:

L’équipe a développé et déployé des modèles d’apprentissage automatique personnalisés et exclusifs, formés pour déduire les problèmes de performances des applications et du réseau et aider les opérateurs à résoudre rapidement les problèmes grâce à des diagnostics basés sur des modèles, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale.

NetMicroscop dispose également d’un logiciel de surveillance pour collecter des statistiques sur le trafic réseau. L’outil est complémentaire, fonctionnant sur l’infrastructure existante pour améliorer les informations collectées sur le trafic réseau. L’outil intègre une anonymisation rapide du trafic pour des raisons de confidentialité et des transformations rapides pour créer des fonctionnalités utiles comme entrée dans les modèles d’apprentissage automatique via des mesures passives et actives.

La solution est indépendante du fournisseur et à granularité fine, fournissant des informations plus détaillées sur les applications qui ne fonctionnent pas et pourquoi, aidant ainsi les opérateurs de réseau à intervenir avant que les plaintes des clients ne surviennent.

//CipherCellule a développé un processus pour appliquer le séquençage de l’ARN unicellulaire aux corps embryoïdes afin d’étudier les expositions environnementales et chimiques sur les cellules humaines, générant ainsi des données à l’échelle de la population pour permettre la découverte de médicaments et la médecine personnalisée.

Équipe:

Yoav Gilad – cofondateur, doyen, informatique biomédicale et de la santé, Université de Chicago

Catherine Rhodes – cofondateur, scientifique du laboratoire de Yoav Gilad

Jackson Finks – développement commercial, étudiant MBA à Chicago Booth

L’équipe a développé un modèle organoïde humain multi-tissus (MTO) qui peut être utilisé pour dépister efficacement la toxicité des médicaments et les effets non ciblés dans des dizaines de types de cellules humaines provenant de tissus répartis dans tout le corps. Les MTO sont cultivés de manière efficace, dans une seule assiette et sur une courte période de temps. Les expériences menées jusqu’à présent ont prouvé que les 68 types de cellules qui composent les MTO s’alignent bien avec les modèles d’expression génique connus dans les cellules souches embryonnaires humaines, les cellules fœtales et les tissus humains adultes, ce qui indique que les MTO constituent un modèle puissant de régulation des gènes humains.

Lorsqu’il est combiné au séquençage d’ARN unicellulaire, le système MTO de CellCipher peut être utilisé pour mesurer les effets transcriptionnels de médicaments candidats dans des dizaines de types de cellules humaines et chez plusieurs individus, le tout dans une seule expérience rationalisée. Grâce à son classificateur d’apprentissage automatique formé sur les données de son Atlas de réponse aux médicaments du MTO, CellCipher sera en mesure de fournir à ses clients des profils de toxicité détaillés et de prédire les effets hors cible.

// INOFFA Thérapeutique développe une technologie basée sur les cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse humaine pour restaurer la fonction ovarienne naturelle des femmes souffrant d’insuffisance ovarienne primaire.

Équipe:

Ayman Al-Hendycofondateur, professeur d’obstétrique et de gynécologie, Université de Chicago

L’équipe est composée de plusieurs membres de Le laboratoire d’Al-Hendy, dont le cofondateur Mohammad M. Ghasroldasht, chercheur postdoctoral ; Hiba Alkelani, coordinatrice de la recherche clinique et médecin-chef de l’entreprise, Farzana Begum Liakath Ali, chercheuse postdoctorale et directrice scientifique, et Hang-Soo Park, scientifique du personnel.

La solution innovante d’INOFFA utilise des exosomes (petites vésicules sécrétées par les cellules souches du cordon ombilical) dans de nouvelles conditions. Ces exosomes fonctionnent comme des agents de livraison ciblés, transportant des marchandises spécialisées comprenant des miARN et des protéines essentielles au rajeunissement des tissus ovariens.

Les exosomes présentent une nature distinctive, produits à partir de cellules souches de cordon ombilical dans des conditions spécifiques minutieusement formulées par INOFFA. Ce processus complexe d’ingénierie et de développement garantit que ces exosomes surpassent les simples porteurs, incarnant des vésicules complexes méticuleusement conçues pour la régénération ovarienne. L’approche ciblée permet de minimiser les effets secondaires potentiels et d’optimiser l’impact thérapeutique, en concentrant le traitement là où il est le plus efficace.

À propos du Fonds d’innovation George Shultz

Géré par le Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation, le George Shultz Innovation Fund fournit jusqu’à 250 000 $ de co-investissement pour les entreprises technologiques en phase de démarrage issues du Université de Chicago, Laboratoire National d’Argonne, Laboratoire Fermiet le Laboratoire de biologie marine. En savoir plus ici.

>> En mémoire : George Pratt Shultz, 1920-2021