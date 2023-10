Les startups de technologie climatique obtiennent une part croissante du capital-risque mondial en sourdine – PwC

LONDRES (Reuters) – Les investissements et les subventions dans les startups de technologies climatiques ont chuté d’un peu plus de 40 % au cours des 12 derniers mois, mais cette chute est moins précipitée que celle de l’ensemble du secteur du capital-risque à l’échelle mondiale, ont déclaré les analystes de PwC dans un rapport publié mardi.

Le rapport sur l’état des technologies climatiques décrit les investisseurs qui se concentrent sur les domaines qui en ont le plus besoin, comme les industries lourdes ; La technologie climatique détient une « part croissante d’un marché en sourdine » entravé par les conditions économiques et politiques mondiales.

Le monde est loin d’avoir atteint le niveau de décarbonation nécessaire pour contenir la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius, a déclaré PwC. Les secteurs qui ont le plus besoin de technologie, notamment l’agriculture et l’environnement bâti qui comprend les bâtiments commerciaux et résidentiels, suscitent un intérêt relativement faible et décroissant de la part des investisseurs.