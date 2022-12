Les startups C-Lab de Samsung Electronics feront leurs débuts au CES 2023 – Samsung Global Newsroom

Les startups C-Lab remportent le record record de 29 victoires aux CES 2023 Innovation Awards

Samsung a soutenu avec succès plus de 500 startups et projets au cours des cinq dernières années

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il présentera de nouveaux projets innovants développés dans le cadre de son programme C-Lab1 au CES 2023. Au public, Samsung dévoilera quatre projets passionnants de C-Lab Inside, son programme de capital-risque interne, et huit startups soutenues par C-Lab Outside, le programme d’accélération des startups de l’entreprise. Les visiteurs peuvent jeter un coup d’œil aux projets innovants d’Eureka Park à Las Vegas, aux États-Unis, le principal espace d’exposition pour de nombreuses startups du monde entier, du 5 au 8 janvier. Samsung s’attend à ce que les startups de C-Lab s’engagent sur le marché mondial de leurs projets à travers le CES, renforcer leur faisabilité commerciale et avoir des rencontres avec des investisseurs potentiels.

C-Lab Inside : les projets Metaverse et Lifestyle des employés de Samsung sont présentés

Depuis 2016, Samsung expose ses projets C-Lab Inside au CES, et les projets à venir pour 2023 ont été hautement évalués en termes d’innovation, de commercialisation et d’exhaustivité parmi ceux actuellement encouragés en interne. Et ils sont les suivants :

Meta-Running une plate-forme métaverse pour apprendre la bonne forme de course

C-Lab Outside : des startups présentant des robots, de l’IA et bien plus encore recevront la vedette du CES

Créé en octobre 2018, C-Lab Outside est un programme d’accélération de startup lancé pour dynamiser l’écosystème startup en Corée. Les startups inscrites au programme C-Lab Outside bénéficient d’espaces de travail de bureau, d’un mentorat d’experts par des employés de Samsung et de conseils en marketing numérique et financier. Un soutien supplémentaire comprend des partenariats potentiels avec Samsung Electronics et des opportunités de participer à des salons informatiques influents tels que CES et KES (Korea Electronics Show).

Depuis un an, Samsung, le Daegu Center et le Gyeong-buk Center for Creative Economy & Innovation, qui font partie de C-Lab Outside, incubent ces startups pour développer leur technologie et être prêts à rencontrer le monde au CES 2023 Les huit startups choisies sont :

NdotLight une solution de conception 3D basée sur le Web

Les startups C-Lab remportent un record de 29 victoires aux prix de l’innovation du CES 2023

En novembre 2022, la Consumer Technology Association (CTA) a annoncé les lauréats des CES 2023 Innovation Awards dans 28 catégories de produits, dont Best of Innovation. Les projets des startups C-Lab ont reçu deux Best of Innovation Awards et 27 ont été nommés Innovation Awards Honorees. En conséquence, C-Lab a remporté 22 prix de l’innovation en 2022 et sept autres en 2023 pour leurs technologies exceptionnelles.

Samsung Electronics partage ses connaissances sur la manière de remporter le prix de l’innovation CES et d’entrer sur le marché mondial.

“C’est un grand plaisir de voir que les startups du C-Lab ont prouvé leurs prouesses technologiques sur la scène mondiale, comme en témoignent le plus grand nombre de prix de l’innovation jamais décernés au CES”, a déclaré Hark Kyu Park, président et directeur financier de Samsung Electronics. “Nous espérons que les startups C-Lab pourront cibler plus activement le marché mondial et montrer l’excellence des startups coréennes.”

Notamment, Dot Inc., qui développe des appareils et des logiciels pour les malvoyants, a été nommé lauréat du prix de la meilleure innovation du CES 2022 dans la catégorie Accessibilité et a également nommé deux lauréats du prix de l’innovation du CES. Verses, qui a développé le Meta Music System pour le streaming, a été nommé lauréat du CES 2023 Best of Innovation Award dans la catégorie Streaming.

Sept des huit startups à exposer sur le stand C-Lab – NEUBILITY, 40FY, NdotLight, CELLICO, Plask, Catius, Wrtn Technologies – ont remporté des Innovation Awards.

De plus, sept startups dérivées de C-Lab Inside et 11 anciennes startups de C-Lab Outside ont remporté deux Best of Innovation Awards et 20 Innovation Awards.

Samsung a atteint son objectif de nourrir 500 startups et projets sur cinq ans

En 2018, Samsung Electronics a annoncé qu’il accélérerait 300 startups coréennes via C-Lab Outside et 200 projets via C-Lab Inside sur une période de cinq ans. La société a nourri un total de 506 startups et projets (304 de C-Lab Outside et 202 de C-Lab Inside) jusqu’à présent.

Samsung a récemment créé C-Lab Family, un réseau professionnel unique à travers lequel les startups d’anciens élèves peuvent continuer à coopérer avec Samsung même après avoir obtenu leur diplôme de C-Lab Outside ou s’être séparées de C-Lab. Il a également créé le comité de mise à l’échelle de C-Lab et prévoit d’étendre progressivement les partenariats et les investissements pour la famille C-Lab à l’avenir.

1 Depuis décembre 2012, Samsung C-Lab Inside a été créé pour encourager les employés de Samsung à découvrir de nouvelles idées et à favoriser une culture de la créativité. Ceux qui ont fait leurs preuves seront soit transférés à une division interne de Samsung, soit deviendront des projets dérivés que la société soutient.