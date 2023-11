Les starters s’apprêtent à devenir riches en agence libre de la MLB

Jon Heyman

MLB

SCOTTSDALE, Arizona — Tout le monde veut lancer, certaines équipes des grands marchés recherchant deux partants, ce qui crée un marché très robuste.

Au moins, on pense que les Cardinals, les Red Sox, les Dodgers, les Angels et les Mets visent deux (ou plus) partants, et une équipe affirme que chaque dollar va à sa rotation. Les débutants viables sont prêts à remporter le jackpot.

On dit que le très fiable Aaron Nola cherche 200 millions de dollars, et qui peut dire qu’il ne l’obtient pas ? Les Phillies parlent d’abord à Nola, mais ils étaient séparés de 100 millions de dollars au printemps. S’ils ne parviennent pas à combler un écart plus large que la rivière Schuylkill, les Phillies le remplaceront probablement par un autre as.

Certains vainqueurs de NL Cy Young, Blake Snell, regardent plus haut, et tandis que l’agent Scott Boras souligne les similitudes de Snell avec Randy Johnson à 30 ans (Snell a limité les frappeurs à une moyenne de .204 à 30 ans contre .209 pour Johnson), certains voient la meilleure composition en tant que Stephen Strasburg, qui a reçu 245 millions de dollars sur sept ans.

Yoshinobu Yamamoto est un troisième as qui pourrait devenir le premier lanceur japonais à 200 millions de dollars (sans compter Shohei Ohtani, qui est frappeur, pour aujourd’hui en tout cas).

Les séries éliminatoires de Jordan Montgomery aideront son cas. USA TODAY Sports via Reuters Con

Jordan Montgomery n’obtiendra pas 200 millions de dollars, mais il pourrait s’en rapprocher que vous ne le pensez après avoir terminé en force avec les champions des Rangers, mis en évidence par sa domination sur son rival Astros dans l’ALCS. On pense que Montgomery préfère un retour au Texas à Saint-Louis ou au Bronx, ses précédents arrêts. Eduardo Rodriguez pourrait doubler les 49 millions de dollars dont il s’est retiré, et les Cardinals, les Red Sox et les Phillies y semblent des prétendants possibles. Marcus Stroman a également fait le bon choix en se retirant de son option de 21 millions de dollars sur les Cubs. Lefty Shota Imanaga, numéro 4 japonais en WBC, est également très populaire.

Sonny Gray, finaliste pour AL Cy Young, pourrait probablement obtenir un contrat de quatre ans, mais en préférerait peut-être trois. Lucas Giolito devrait se situer entre 50 et 80 millions de dollars, même après avoir accordé au moins huit points mérités dans un match à trois reprises cette saison – et pour trois équipes différentes.

Seth Lugo, qui a eu raison d’essayer de commencer, pourrait écoper de trois ans. Il en va de même pour le talentueux Jack Flaherty, qui n’a pas participé aux séries éliminatoires pour les Orioles. Michael Lorenzen, qui s’est évanoui après une première mi-temps All-Star avec les Tigers et un match sans coup sûr au deuxième départ avec Philly, obtiendra plusieurs années.

Aaron Nola est l’un des nombreux lanceurs qui devraient encaisser cet hiver. Getty Images

James Paxton, Hyun-Jim Ryu et bien d’autres sont toujours populaires suite à des blessures. Et Erick Fedde est convoité après avoir été le meilleur lanceur de Corée après un hiver au cours duquel seules deux équipes ont fait une offre, l’une d’entre elles étant les Yankees, qui voulaient immédiatement le choisir.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo